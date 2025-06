Arne Bye anker dommen på alle punkter

Arne Bye anker dommen. Her er han tegnet under rettssaken. Tegning: Ane Hem / NTB NTB

– Ankeerklæringen blir sendt inn i løpet av dagen, sa Byes forsvarer Frode Wisth til Adresseavisen tidligere mandag.

Senere mandag sier han følgende til NRK :

– Det blir anket på alt han er dømt for, sier Wisth.

Forsvareren sier at de også anker de tilfellene Bye har erkjent straffskyld for.

Annonse

De vil nå utforme et støtteskriv til anken der de vil komme med en begrunnelse av de delene av dommen de vil anke til lagmannsretten.

Dømt til 21 års fengsel

Arne Bye ble tidligere denne måneden dømt til 21 års fengsel for 70 voldtekter og 82 tilfeller av misbruk av stilling. Han mistet også retten til å praktisere som lege på ubestemt tid.

Det var Erlend Hjulstad Nilsen og Per Ove Sørholt som var forsvarerne til Bye gjennom rettssaken, men i forrige uke ble det kjent at Bye har bedt advokat Frode Wisth om å ta over som forsvarer.

Annonse

– Det ligger vel i kortene at han ønsker det, sa Wisth til NRK i forrige uke som svar på spørsmål om Bye ville anke.

Advokaten sa til Adresseavisen i forrige uke at han ville be retten om å få oppnevnt to medforsvarere.

– Stor fordel om klienten er tilgjengelig

– Linn Haug Holm er oppnevnt som medforsvarer, men jeg vil ha en til. Derfor har jeg allerede anket denne beslutningen, sier Wisth mandag.

Annonse

Det er foreløpig ikke tatt stilling til om Bye skal begjære seg løslatt fra varetekt når den inneværende perioden går ut fredag.

– Det vil vi komme tilbake til i løpet av de neste dagene. Det er vanskelig å ha en optimal forberedelse når klienten sitter i varetekt. Det er en stor fordel om klienten er tilgjengelig, sier Wisth.

Ankesaken er forhåndsberammet til å starte i Frostating lagmannsrett i slutten av oktober.