Argentina holder mellomvalg avgjørende for Mileis agenda

Mileis mindretallsparti LLA, som i dag har mindre enn 15 prosent av setene i nasjonalforsamlingen, ønsker å øke andelen til en tredel, noe han trenger for å kunne gjennomføre tøffe budsjettkutt og reformer de neste to årene.

Den argentinske presidenten kom til makten i desember 2023 med løfter om sjokkterapi for Argentinas krisepregede økonomi. En motorsag ble hyppig brukt i valgkampen som et symbol på planene om å kutte statlige utgifter.

Siden har han kuttet titusener av statlige arbeidsplasser, fryst offentlige prosjekter og redusert midler til helse, utdanning og pensjon.

Innstramminger

Nesten to år med innstramminger har ført til at flere millioner argentinere har falt dypere inn i fattigdommen, men til gjengjeld har politikken også drastisk redusert inflasjonen.

Argentinere skal velge halvparten av de 257 medlemmene i kongressens nedre kammer og en tredel av de 72 senatorene i kongressens øvre kammer.

Mileis popularitet har falt, og det anses av eksperter som usannsynlig at presidentens parti oppnår den tredelen han sikter mot. Dermed må LLA trolig fortsatt lene seg på støtte fra sentrum-høyre-allierte i møte med den venstreorienterte peronistbevegelsen som motsetter seg mye av Mileis politikk.

Trump truer med redusert støtte

Milei er en nær alliert av Donald Trump, og den amerikanske presidenten har hintet til at han kan komme til å kutte støtte til Argentina dersom Milei taper valget.

Trump-administrasjonen har alt lovet 20 milliarder dollar – drøyt 200 milliarder kroner – i støtte til Argentinas gjeldstyngede og skakkjørte økonomi.