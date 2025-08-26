Arbeidsgiveren om Kampen-drapet: – Har gått svært hardt inn på oss
Politiet har startet etterforskning av selskapet Gemt, som driver hybeltiltaket der 18-åringen som er siktet for Kampen-drapet, bodde. Gemt lover å samarbeide.
Innenriks
– Vi har en god dialog med politiet og bistår med alt som ønskes fra vår side, sier daglig leder i Gemt AS, Line Skavhaug, i en skriftlig kommentar til NTB.
Natt til søndag ble Tamima Nibras Juhar (34) knivstukket og drept mens hun var på jobb på hybeltiltaket på Kampen. Tiltaket er et ledd i botrening for ungdom i regi av barnevernet og driftes av Gemt, som er en privat tilbyder av barnevernstjenester.
Politiet startet tirsdag etterforskning av selskapet for mulige brudd på arbeidsmiljøloven. Gemt etterforskes fordi en ansatt døde på arbeidsplassen mens hun utførte arbeidsoppgaver.
Hadde uttrykt uro
Tirsdag kom det fram at Juhar, som opprinnelig var fra Etiopia, hadde uttrykt uro over å gå på jobb og følte seg truet av 18-åringen. Det er foreløpig ikke klart om Gemt kjente til bekymringen. Juhar var alene på jobb da drapet skjedde.
– Drapet på Tamima har gått svært hardt inn på oss. Vi er et tett og lite miljø, og alle kjente Tamima godt. Hun var en nær kollega gjennom seks år. Våre tanker går til hennes familie og venner i denne vanskelige situasjonen, skriver Skavhaug til NTB.
– Vi skal på vår side gjøre hva vi kan for å ivareta våre ansatte, beboerne våre og alle som er berørt i denne tragiske saken.
Skavhaug skriver også at selskapet ikke kommentere mange av spørsmålene som har kommet, av hensyn til både de berørte og etterforskningen.
– Vi ønsker å være tilgjengelig for mediene, men må prioritere alle de vi har ansvar for og bistanden politiet ber om, sier hun.
På PSTs radar
18-åringen, som er tysk statsborger, ble mandag varetektsfengslet i fire uker, hvorav to av dem i full isolasjon. Han er siktet for drap med terrorhensikt.
18-åringen har bodd lenge i Norge og skal i lengre tid ha vært under barnevernets omsorg.
Han har knyttet seg til drapet, men erkjenner ikke straffskyld, ifølge forsvareren.
18-åringen ble pågrepet i en drosje få timer etter drapet. Politiet opplyste tirsdag at de har tatt beslag i en kniv som de tror kan være drapsvåpenet.
Politiets etterretningstjeneste (PST) har siden februar i fjor hatt 18-åringen på sin radar på grunn av bekymringsmeldinger om høyreekstrem radikalisering. PSTs vurdering har vært at 18-åringen ikke utgjorde en alvorlig trussel.
I mars i år ble 18-åringen politianmeldt for trusler mot en offentlig ansatt.
Arrangerer rosetog
Søndag vil Antirasistisk Senter arrangere et rosetog til minne om Juhar, i samråd med hennes familie og venner.
Arrangementet starter klokken 14 i Oslo, og arrangørene oppfordrer alle som vil delta, til å ta med gule roser.
– Gulfargen representerer alt hun var. Favorittfargen hennes var gul. Hun var en solstråle, skriver Antirasistisk Senter på sine nettsider.