Arbeiderpartiet snur om omstridte budsjettkutt: – Vi holder det vi lover

– Når vi ser at vi har lovet noe som ikke har blitt fulgt opp, så tar vi det på alvor, sier Aps finanspolitiske talsperson, Tuva Moflag.

Hun møtte pressen i vandrehallen i Stortinget etter et hasteinnkalt møte i Arbeiderpartiets stortingsgruppe om gjeldssletteordningen for innbyggere i distriktene og ordningen med gratis ferge på mindre samband, som ble kuttet i Aps budsjettforslag.

De to ordningene koster til sammen rundt en milliard kroner, der fergekuttet utgjør rundt en femdel av det, ifølge Moflag.

Vedum: Viktig steg på veien

Kuttforslagene har ført til sterke reaksjoner og anklager om løftebrudd fra de andre rødgrønne partiene.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum omtaler Aps snuoperasjon som «et veldig viktig steg på veien», men sier han vil se det skriftlig før han konkluderer.

– Når vi hører Arbeiderpartiet nå, så virker det som om at Arbeiderpartiets ledelse har snudd, mye takket være grasrota i partiet, og at vi var så tydelige, sier han.

– Klokt

– Vi holder det vi lover. Derfor har stortingsgruppen i dag gitt en fullmakt til finansfraksjonen om at løftene skal innfris. Det handler om Arbeiderpartiets forhold til velgerne som har gitt oss tillit, sa Moflag på tirsdagens pressekonferanse.

På spørsmål fra NTB om håndteringen av budsjettbråket, og hvorfor det tok så lang tid før de snudde, sier Moflag at det måtte ta den tiden det tok.

– Det har tatt noen dager på grunn av diskusjoner internt om dette. Det handler om en milliard kroner, så jeg synes det er klokt av oss å bruke tiden vi har brukt, sier hun.

– Det er en prosess som ikke har vært ålreit, verken for Arbeiderpartiets tillitsvalgte eller for velgere som stolte på oss. Derfor er det helt nødvendig at vi kommer fram til denne konklusjonen.

Det kommer likevel til å ta litt tid å finne ut hvordan dette skal finansieres innenfor ansvarlige rammer, sier Moflag.

Presset

Arbeiderpartiet sa selv i valgkampen at gratis ferge skulle fortsette og skremte med at høyresiden ville fjerne både dette og ordningen med sletting av studiegjeld. Senest en uke før valget sa Jonas Gahr Støre at fergeordningen ville bli videreført i et intervju med en lokalavis.

Senterpartiet har nektet å gå i forhandlinger før kuttene som gjelder gratis ferge og sletting av studielån i distriktene, er reversert.

– Folk skal komme i jobb, kunne planlegge livet sitt, betale regningene, vite at barna får en god skole, og at helsa blir tatt vare på når man trenger det. Det er vårt utgangspunkt for forhandlingene med de andre partiene, sier Moflag tirsdag.

SV: – Jobben er ikke ferdig

– Det er bra at Arbeiderpartiet starter ryddejobben, men den jobben er ikke ferdig, sier SVs finanspolitiske talsperson Marthe Hammer til NRK.

Partiet mener at Arbeiderpartiet lovet i valgkampen at barnetrygd ikke skal telles som en del av sosialhjelpssatsen.

– Vi aksepterer ikke at det skal forhandles om noen av Arbeiderpartiets løfter fra valgkampen, sier hun.

MDG og Rødt: Glade for opprydding

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har beklaget løftet om gratis ferge i valgkampen. Han lovet også en rask avklaring og pekte på at saken måtte løses i Stortinget.

Etter at Ap snudde sier både MDG og Rødt nå at de er glade for at Arbeiderpartiet rydder opp.

– Dette var Arbeiderpartiets rot, og det skulle bare mangle at de ryddet opp, sier finanspolitisk talsperson Ingrid Liland i MDG, som sier de vil prioritere oljeutfasing og kollektivsatsing i forhandlingene.

Mímir Kristjánsson, finanspolitisk talsperson i Rødt, sier de skal få ned forskjellene økonomisk og geografisk.

– Nå er vi klare for å stille til forhandlinger med knallharde, men konstruktive krav om tannhelse, styrket kommuneøkonomi og tiltak som gjør at uføre, minstepensjonister og arbeidsfolk sitter igjen med mer, sier han.

Ordningen med gratis ferger på mindre samband skal videreføres, lover Ap. Her fra Moldefjorden. Gorm Kallestad / NTB

I en valgkampvideo advarte Ap-nestleder Jan Christian Vestre mot at høyresiden kom til å kutte fergeordningen. I realiteten hadde de selv allerede kuttet den. Skjermdump fra Arbeiderpartiets facebookside / Handout / NTB