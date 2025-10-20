Regjeringen har siden mai endret sin politikk når det gjelder ordningen med gratis ferjer. Foto: Gorm Kallestad / NTB

13. mai i år behandlet transportkomiteen på Stortinget et forslag fra Frp om at staten skulle ta over de fylkeskommunale ferjesambandene.

Det ønsket ikke de andre partiene. I behandlingen av saken gikk Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV sammen om en felles merknad der det står:

– Medlemmene fra Ap, Sp og SV konstaterer at gratis ferjer for øyer og andre samfunn uten veiforbindelse, samt alle samband med under 100.000 passasjerer har vært en suksess.

Videre viste de til at ordningen har redusert avstandsulemper for folk og næringsliv, og at den har bidratt positivt til økt aktivitet hele året mange steder.

– Disse medlemmer mener derfor det er viktig at denne ordningen fortsetter for å understøtte en positiv utvikling i kystsamfunnene, skrev de.

Full snuoperasjon

Noen måneder senere – og etter stortingsvalget – har plutselig Arbeiderpartiets omtale av ordningen endret seg.

I forrige uke gikk Ap-regjeringen inn for å skrote gratis ferje i sitt forslag til statsbudsjett.

Da finansminister Jens Stoltenberg debatterte saken i Stortinget i forrige uke, viste han til at de må foreta noen prioriteringer.

– Vi har ikke prioritert å videreføre gratis ferje – dels fordi det har kommet mange tilbakemeldinger fra fylker og ferjesamband om at det har vært kø, og at det ikke har vært mulig å få med dem som skulle komme med på ferja, og at det er andre tiltak som er viktigere.

Finansminister Jens Stoltenberg (Ap) viste blant annet tilbakemeldinger fra fylker og ferjesamband om at det har vært kø, som en av årsakene til at de skroter gratis ferje, da han diskuterte saken i Stortinget i forrige uke. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Han understrekte at regjeringen fortsatt finansierer en halvering av ferjetakstene.

– Men det er altså ikke lenger en politikk for gratis ferjer, sa Stoltenberg.

– Visste ikke om det

I forrige periode var Arbeiderpartiet representert av Jone Blikra, Tom Einar Karlsen og Marte Mjøs Persen i tranportkomiteen, som altså alle stilte seg bak merknaden om at ordningen har vært en suksess og bør videreføres.

ArbeiderpartietsJone Blikra (Ap) sier at transportfraksjonen på Stortinget ikke visste at ordningen med gratis ferje skulle fjernes da de leverte sin innstilling i mai. Foto: Hanna Johre / NTB

Både Jone Blikra og Tom Einar Karlsen sitter fortsatt på Stortinget, og fortsatt i transportkomiteen.

Blikra sier til NTB at de ikke visste om regjeringens planer om å skrote ordningen da de leverte sine merknader.

– Vi visste ikke dette før en time før det ble lagt fram i forrige uke, sier han til NTB.

– Men trodde dere gratis ferje skulle bli videreført?

– Jeg har lært meg at man skal ikke tro noen ting. Vi visste da at det ble et stramt statsbudsjett, fordi at prioriteringene har endret seg. Men vi visste ikke hvor de helt nødvendige innstrammingene kom, sa han.

– Absolutt en suksess

– Mener dere fortsatt at gratis ferje har vært en suksess?

– Ja, på det tidspunktet opplevde vi absolutt at det var en suksess. Det var jo en eksplosjon i antall reisende. Det var nesten slik at det ble en for stor suksess, og at det ble veldig trykk på enkelte avganger. På enkelte tider opplevde jo de som bodde på øyene, at de ble nødt til å stå i kø, sier han.

– Men dere skrev jo også at ordningen burde fortsette. Hvorfor skrev dere det da?

– Ja, vi mente jo det da, for å si det sånn. Og så må jo vi også forholde oss til at både verden og samfunnet endrer seg en del i prioriteringer.

Blikra mener imidlertid at det var naturlig å se på ordningen for å unngå press på visse tidspunkt og å løse forskjellige utfordringer.

– Vi forventet en justering, og så har ikke jeg lyst til å kommentere mer hva jeg synes om den justeringen som er kommet. Men at det måtte en justering til, det er åpenbart.