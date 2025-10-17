Arbeiderpartiets nettomtale av at de har innført gratis ferger før valget, er blitt fjernet. Skjermdump av Arbeiderpartiets nettside / NTB

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å fjerne ordningen med gratis ferge og i stedet ha en rabattordning. Grepet er blant flere som har vekket harme hos tidligere regjeringspartner Senterpartiet, som sier de ikke vil forhandle om det nåværende budsjettforslaget.

Om man fredag søker på «Arbeiderpartiet fergepriser» på Google, får man kobling til en side fra partiet der det står «Arbeiderpartiet har halvert billettprisene på ferge og har gjort fergene til samfunn uten veiforbindelse til fastlandet gratis». Men når man klikker på koblingen, kommer en beskjed om at siden ikke lenger finnes, skriver avisa.

VG har brukt nettarkivverktøyet waybackmachine og funnet ut at siden ble endret en gang mellom 12. september, fire dager etter valget, og fredag.

Aps kommunikasjonssjef Emma Giskås bekrefter overfor VG at siden er slettet.

– Nettsiden som informerer om Arbeiderpartiets politikk, skal være oppdatert i tråd med partiprogram, resultater, forslag fra regjeringen og arbeidet på Stortinget. Derfor er statsbudsjettfremleggelsen en naturlig anledning til å oppdatere nettsidene, som vi nå er i gang med, sier hun.