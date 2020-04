– Smittespredningen er redusert. Vi kan åpne Norge gradvis og kontrollert, litt etter litt. Hver 14. dag fra nå av vil vi åpne opp en ny sektor, vel og merke hvis smittesituasjonen fortsatt er under kontroll, sa helseminister Bent Høie under regjeringens daglige pressekonferanse torsdag. Han anbefaler nå minst en meters avstand mellom folk - ikke to.

Brylluper og konserter

Høie gjorde det klart at barn og unge står først i køen, etter det kommer næringslivet. Han sa også at det fra 7. mai vil være lov å samle inntil 50 personer - hvis det er en arrangør som står ansvarlig.Det betyr at konserter, teater og andre arrangementer vil være mulig å gjennomføre, så lenge kriteriene overholdes. Det vil også være mulig å ha samlinger i privat regi – som bryllup eller et 50-årslag – om holdes på et offentlig sted.

Fra 15. juni kan det bli lov å samle inntil 200 personer, sa Høie, som understreket at den beslutningen ikke er tatt ennå.

– I neste uke vil regjeringen legge fram en fullstendig plan om hvordan vi skal åpne opp det vi stengte ned for å stanse smittespredningen, sa Høie, som altså sier at det fra nå av er det ikke 2-metersregelen, men 1 meters avstand som gjelder. Rådet gjelder både ute og inne.