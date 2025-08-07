Ap vurderer tiltak mot Airbnb

Kommunal- og distriktsminister Kjersti Stenseng besøkte onsdag Kirkens Bymisjon for å diskutere tiltak for de som sliter med å finne bolig. FOTO: Pål Ertzaas

– Vi er i en ekstra presset situasjon nå. Leiemarkedet er veldig vanskelig for mange, og enda vanskeligere for de som er bostedsløse.

Det sier kommunal- og distriktsminister Kjersti Stenseng til Dagsavisen.

Markedet skriker etter flere boliger.