Ap vurderer tiltak mot Airbnb

Antall Airbnb-leiligheter skyter til værs i Norge. På sikt kan det bidra til høyere leiepriser. Enkelte sliter med å finne seg bolig i det hele tatt. 

Kommunal- og distriktsminister Kjersti Stenseng besøkte onsdag Kirkens Bymisjon for å diskutere tiltak for de som sliter med å finne bolig.
– Vi er i en ekstra presset situasjon nå. Leiemarkedet er veldig vanskelig for mange, og enda vanskeligere for de som er bostedsløse.

Det sier kommunal- og distriktsminister Kjersti Stenseng til Dagsavisen. 

Markedet skriker etter flere boliger.

