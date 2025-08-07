Ap vurderer tiltak mot Airbnb
Antall Airbnb-leiligheter skyter til værs i Norge. På sikt kan det bidra til høyere leiepriser. Enkelte sliter med å finne seg bolig i det hele tatt.
Kommunal- og distriktsminister Kjersti Stenseng besøkte onsdag Kirkens Bymisjon for å diskutere tiltak for de som sliter med å finne bolig.
FOTO: Pål Ertzaas
Innenriks
– Vi er i en ekstra
presset situasjon nå. Leiemarkedet er veldig vanskelig for mange, og enda
vanskeligere for de som er bostedsløse.
Det sier kommunal- og distriktsminister Kjersti Stenseng til Dagsavisen.
Markedet skriker etter flere boliger.