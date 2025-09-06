Ap vil utvide Gaustad Sykehus

Arbeiderpartiet ønsker å ta i bruk Gaustad Sykehus i Oslo i en ytterligere utbygging av landets tilgjengelige døgnplasser i psykiatrien.

Helseminister Jan Christian Vestre (Ap) vil bruke Gaustad Sykehus som en del av planen om å utvide antall døgnplasser i psykiatrien.
Helseminister Jan Christian Vestre (Ap) vil bruke Gaustad Sykehus som en del av planen om å utvide antall døgnplasser i psykiatrien.

Det sier Arbeiderpartiet (Ap) til Dagsavisen.

Ap lover å levere 430 døgnplasser på nasjonal basis de neste årene.

Forslaget er en del av en helsereform der målet, ifølge Ap, er å rive ned skillelinjer i helsevesenet for en mer strømlinjeformet helsetjeneste i landet. For å få til dette ønsker de et tettere samarbeid mellom kommunene og sykehusene. 

