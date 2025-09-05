Ap vil ha frivillige eldre inn i økonomien

Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre (Ap) møtte Odd Grann for å diskutere frivillighet og eldre torsdag. Foto: Eivind Tangen

– Vi må ha med de eldre som har lyst til å bygge samfunnet med oss. Det kan være alt fra å delta i aktivitetstilbud, lære flyktninger norsk, gi støtte til skoleungdommer som sliter eller hjelpe andre eldre med IT-kyndighet.

Det sa helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre (Ap) til Dagsavisen og tidligere generalsekretær i Røde Kors og leder i initiativet «Ja til eldre», Odd Grann, torsdag.