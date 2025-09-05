Ap vil ha frivillige eldre inn i økonomien
Arbeiderpartiet vil gi 60 millioner kroner til det frivillige blant eldre i Norge. Røde Kors-veteran Odd Grann er optimistisk, men sier det ikke bare handler om penger.
Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre (Ap) møtte Odd Grann for å diskutere frivillighet og eldre torsdag.
Foto: Eivind Tangen
Innenriks
– Vi må ha med de eldre som har lyst til å bygge samfunnet
med oss. Det kan være alt fra å delta i aktivitetstilbud, lære flyktninger
norsk, gi støtte til skoleungdommer som sliter eller hjelpe andre eldre med
IT-kyndighet.
Det sa helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre (Ap)
til Dagsavisen og tidligere generalsekretær i Røde Kors og leder i initiativet «Ja
til eldre», Odd Grann, torsdag.