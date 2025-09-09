Ap-statsrådene ser lyst på tuttifrutti-samarbeidet

Ap-leder og sittende statsminister Jonas Gahr Støre (til høyre) må få med seg Rødt, SV, Sp og MDG for å flertall i Stortinget. Her er partilederne under debatten i vandrehallen natt til tirsdag, fra venstre Marie Sneve Martinussen i Rødt, Kirsti Bergstø i SV, Trygve Slagsvold Vedum i Sp og Arild Hermstad i Rødt. Rodrigo Freitas / NTB

– Jeg har veldig godt samarbeid med de partiene i Stortinget allerede, sier Kari Nessa Nordtun (Ap) til NTB etter at den rødgrønne valgseieren var et faktum.

Da Nordtun var ordfører i Stavanger, fikk hun til et godt samarbeid der. Blant annet samlet hun et flertall sammen med blant andre Miljøpartiet De Grønne for gratis busstransport en periode.

– Jeg skal ikke si at nasjonalpolitikk er noe annet enn lokalpolitikk, men jeg har troen på vi har flinke folk nå som kommer inn i Stortinget fra hele landet. Jeg har troen på at vi skal få dette til på en god måte, men det blir jo krevende slag, helt klart, og det er sånn er det i politikken, sier Nordtun.

Nå blir det en rekke samtaler framover, for Arbeiderpartiet er avhengige av støtte fra alle partiene på rødgrønn side i Stortinget framover: Både Rødt, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne.

Kari Nessa Nordtun er for tiden kunnskapsminister i Støres regjering, som kommer til å fortsette etter at valget mandag viste rødgrønn valgseier.

Skal forhandle om Palestina-støtte

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) støtter Nordtun i vurderingen av det kommende samarbeidet.

– Jeg føler at vi er på et godt spor, og så ser vi fram til å snakke med alle i det nye flertallet, sa Eide om regjeringens støtte til Palestina og Gaza etter at valgseieren for rødgrønn side er et faktum.

– Det tror jeg skal gå bra, konkluderer Eide.

Utenriksminister Espen Barth Eide og flere av Arbeiderparti-profilene ser lyst på det kommende samarbeidet med de andre stortingspartiene på rødgrønn side. Javad Parsa / NTB

Han jubler samtidig over det gode valgresultatet, som viser en framgang på 1,9 prosentpoeng fra sist valg for Arbeiderpartiet.

– Vi har ført en veldig konsistent og tydelig politikk på Midtøsten. Jeg er stolt av det. Jeg opplever også denne oppslutningen nå som et klart syn til å fortsette med det, sa Eide.

– Pragmatisk samarbeidsparti

Ap-nestleder og arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna mener det er for tidlig å snakke om hvordan samarbeidet med MDG, SV, Rødt og Sp skal skje.

– Arbeiderpartiet er et pragmatisk samarbeidsparti. Vi finner gode løsninger både i Stortinget og i kommuner og fylker over hele landet. Så jeg er ikke redd for at de ikke skal finne løsninger, sier Brenna videre.

Nestleder og helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre mener velgerne har gitt Ap et tydelig mandat ved å gjøre partiet til det klart største.

– Arbeiderparti-regjeringen skal styre videre, og det kommer den til å gjøre. Så har statsministeren gjennom hele valgkampen gjort det klart at vi ikke kompromisser på Nato, EØS og trygg økonomisk. Det vil ligge til grunn for et samarbeid, sier han til NTB.

– Vi skal finne gode løsninger, og det er jeg helt sikker på, fortsetter Vestre.

Kari Nessa Nordtun og Jan Christian Vestre under Arbeiderpartiets valgvake på Folkets Hus under stortingsvalget 2025. Javad Parsa / NTB

– Uten sidestykke

AUF-leder Gaute Skjervø kaller Arbeiderpartiets valgresultat «en prestasjon som mangler sidestykke i norsk historie».

– Det her det er det største comebacket i moderne norsk politisk historie, sier Skjervø til NTB.

AUF-leder Gaute Skjervø kaller Arbeiderpartiets valgresultat «en prestasjon som mangler sidestykke i norsk historie». Javad Parsa / NTB

Også han ser lyst på det såkalte tuttifrutti-samarbeidet.

– Jeg tror faktisk det kommer til å gå veldig fint. Hvis Jonas Gahr Støre og Jens Stoltenberg klarer å håndtere Donald Trump i Det hvite hus, så klarer man helt sikkert MDG og Rødt også i Norge, sier Skjervø.