Arbeiderpartiet mister grepet om Groruddalen, skriver Dagsavisen i denne reportasjen. Mens Ap tapte opp mot 20 prosent av velgerne i de fire bydelene i dalføret øst for Oslo i kommunevalget, gjorde Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) et brakvalg samme sted.

Ledelsen i Oslo Arbeiderparti kan skylde på seg selv, mener Dag Einar Thorsen, som foruten å være leder i Ellingsrud Arbeiderparti også er forsker og forfatter.

Ifølge Thorsen prøvde lokale tillitsvalgte i Groruddalen allerede i 2017 å advare byrådsleder Raymond Johansen og resten av partiledelsen mot å legge om bompengesystemet uten å informere velgerne.

– Vi ba på våre tynne og spisse knær om at de gikk ut med god informasjon til velgerne så tidlig som mulig, men det ble føyset vekk av folkene våre på Rådhuset.

Dag Einar Thorsen er leder av Ellingsrud Arbeiderparti i Groruddalen. Han mener byrådsleder Raymond Johansen ikke har tatt bompengesaken nok på alvor. Foto: Jan-Henrik Kullberg/USN

Helbom

Resultatet ble at FNB vant 15 prosent av velgerne i Thorsens bydel, Alna, som også er Raymond Johansens egen bakgård.

Ap endte på sin side med en oppslutning på 30 prosent, ned fra 50 prosent ved forrige kommunevalg.

– Dette er våre velgere som vi tapte fordi vi ikke var tidlig nok ute med informasjon om bompenger, sier Thorsen.

Johansen gikk i sommer ut mot bompengevelgerne og kalte det «et paradoks» at folk som betaler mindre bompenger enn før skal stemme på et bompengeparti.

Informasjonen om hvordan bompengeopplegget ville slå ut for velgerne burde kommet mye tidligere, mener Thorsen, som er klar på hvor han plasserer ansvaret for FNBs brakseier:

– Bomsaken har vært vanvittig dårlig håndtert av ledelsen i Oslo Ap, med Raymond Johansen i spissen. Det er han som har skapt FNB.

– Sto i en spagat

Byrådsleder Raymond Johansen avviser at endringene i bompengeordningen ble for dårlig kommunisert til velgerne.

– I juni ble det sendt ut en prisoversikt over hva bompengene ville koste for alle, og da kom det fram at det for mange i ytre by ble billigere, sier Johansen.

– Stemmer det Thorsen sier om at du og resten av ledelsen i Oslo Ap ble bedt om å gå ut med mer informasjon om bompengeordningen allerede i 2017, men at det ikke ble fulgt opp?

– Det er Fjellinjen (bompengeselskap, journ.anm.) som sender ut informasjon om dette, og det ble gjort, sier Johansen.

Byrådslederen vedgår at bompengesaken var en «svært komplisert» sak for Arbeiderpartiet, men mener bompengemotstanden blant velgerne i Groruddalen handlet om mer enn behovet for informasjon.

– De ville fjerne bompengene, og det ville ikke vi. Derfor stod vi i en spagat. Det er ikke politisk mulig for noen partier i Oslo å si at de vil fjerne bompengene, men det var ikke det en del av velgerne ville høre. Bompenger ble den store saken og vi nådde ikke ut med andre saker, som at vi har innført gratis aktivitetsskole (AKS) og bygd flere kunstgressbaner, sier Johansen og legger til:

– Tror du at noen på grasrota i Groruddalen måtte fortelle at bompesaken var krevende for oss? Det har det vært i fire år, ikke minst etter innføring av rushtidsavgift i 2017. Noe som er fremforhandlet med Akershus. I tillegg er jo MDG upopulære i deler av ytre by. Folk er svært skeptiske til mer bom og færre parkeringer. Dette er et dilemma for et parti med vår bakgrunn. Det blir banaliserende å tro at dette løser seg bedre informasjon.

Langt fra topp til bunn

Johansen har i Dagsavisen forklart at han mener Arbeiderpartiets tilbakegang i Groruddalen skyldes framveksten av identitetspolitikk og gapet mellom sosiale klasser og generasjoner.

Thorsen har en ganske annen analyse av valgnederlaget.

Ifølge Thorsen opplever grasrota i partiet at de ikke har blitt lyttet til, verken i bomsaken eller i striden rundt Ullevål sykehus. Det har ført til «betydelig misnøye» med dagens ledelse, inkludert Raymond Johansen, mener han.

– Mange lokale tillitsvalgte føler at de ikke blir tatt med på råd eller blir tatt på alvor når de kommer med innspill, sier Thorsen.

Han mener Oslo Ap er blitt en mindre demokratisk organisasjon de siste fire årene hvor stadig mer makt samles på toppen. Det er noe av nøkkelen til å forstå Aps dårlige resultat i Groruddalen, mener han.

– Vi har lokale tillitsvalgte med fingeren i jorden som vet hva som skal til for å løfte partiet, men de blir ikke hørt.

– Nærmere Gud enn Groruddalen

Nettopp det å møte og lytte til lokale tillitsvalgte er noe byrådsleder Johansen jevnlig tar seg tid til, ifølge byrådssekretær Halvard Hølleland.

Dagsavisen ble selv med på et slikt møte på Stovner i Groruddalen i forbindelse med denne reportasjen.

Thorsen stiller spørsmål ved hvor reelle disse møtene er. Han forteller at han som lokallagsleder aldri har blitt invitert med på noen av dem.

– Han er ofte nærmere Gud enn Groruddalen, sier Thorsen om Johansen og fortsetter:

– Jeg merker i hvert fall ikke noe til at han møter sliterne og veteranene i Groruddalen. Tvert imot oppleves partiorganisasjonen som stadig mer toppstyrt og veien inn til der beslutningene fattes som stadig lenger.

På spørsmål om han opplever at Johansen sitter trygt, svarer Thorsen at misnøyen med ledelsen i Oslo Ap foreløpig ikke har tatt konkret form.

– Men jeg tror nok ledelsen med Raymond Johansen og Frode Jacobsen i spissen har en jobb å gjøre hvis de skal gå gjennom det neste årsmøtet uten at misnøyen kommer til overflaten.

– Har bodd i Groruddalen i 55 år

Johansen svarer slik på kritikken fra Thorsen om at han sjelden ser byrådslederen i møte med lokale tillitsvalgte:

– Jeg har bodd i 55 år i Groruddalen og han har bodd der en halvtime.

– Som byrådsleder møter jeg innbyggere i hele Oslo hver eneste dag. Grunnen til at jeg ikke har møtt Thorsen er personlig. Og det vet han. Det samme er hans kritikk, og jeg leser den i lys av dette.

Hva gjelder påstanden om at det er misnøye i rekkene med partiledelsen, svarer Johansen følgende:

– Vi hadde en oppsummering i representantskapet etter valget hvor 80 personer var på talerstolen. Mange var selvfølgelig skuffet over valget, og det er greit, men vi har en veldig sterk oppslutning. Vi vant valget og styrer byen og har sterk støtte.