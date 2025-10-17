Ap-ordfører om Støres ferge-løftebrudd:
– Det er ikke greit å villede folk
Høyanger-ordfører Petter Sortland reagerer sterkt på at han selv har drevet valgkamp på gale premisser.
Høyanger-ordfører Petter Sortland (Ap) reagerer på sin egen regjerings løftebrudd om ferger.
– Det er ikke greit å villede folk. Det gjelder også oss som har stått på i valgkampen for partiet. Ap gjorde det godt i Sogn og Fjordane - hvor vi før var litt på vikende front. At Ap økte her kommer jo av en grunn, og den grunnen er jo hva vi har kommunisert ut til folk. Når vi da ikke innfrir, er det ikke bra.