– Jeg er takknemlig for tilliten partiet har vist meg ved å foreslå meg som stortingspresident for en ny periode. Det å være stortingspresident er et stort privilegium og en oppgave jeg stortrives med. Jeg er motivert for å fortsette i denne rollen dersom Stortinget ønsker det, sier Gharahkhani.

Aps stortingsgruppe foreslo Gharahkhani og Selnes i de to posisjonene for perioden 2025–2029 i et møte onsdag.

Selnes er innvalgt fra Hedmark og leder av Innlandet Arbeiderparti, mens Gharahkhani er innvalgt fra Buskerud og har vært stortingspresident fra 25. november 2021.

– Masud har vært en dyktig stortingspresident gjennom de siste fire årene. Han er en god representant som med sin bakgrunn og erfaring gjør Stortinget og det arbeidet som gjøres her, mer tilgjengelig for folk, sier Arbeiderpartiets parlamentariske leder Tonje Brenna.

Stortinget vedtar hvem som blir stortingspresident og visepresidenter på sitt møte 10. oktober.