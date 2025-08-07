Ap-lag krever at Jens rydder opp i Gaza-saken

Ropene om at regjeringen må rydde opp i oljefondskandalen er høye intert i Ap. Det har heller ikke manglet på advarsler til finansminister Jens Stoltenberg.

Både Oljefondet-sjef og Nicolai Tangen og finansminister Jens Stoltenberg (Ap) har fått mye å svare for etter at Aftenposten avslørte at Oljefondet har investert penger i et selskap som vedlikeholder fly for det israelske forsvaret, skriver Jo Moen Bredeveien.
Både sjef i Oljefondet, Nicolai Tangen, og finansminister Jens Stoltenberg (Ap) har fått mye å svare for.

Uttalelsen fra Ap-laget Internasjonalt Forum ble sendt til Oslo Arbeiderparti, lenge før FriFagbevegelse og Aftenposten avslørte at Statens pensjonsfond utland (SPU), populært kalt Oljefondet, har investert i selskapet Bet Shemesh Engines, som vedlikeholder israelske fly som bomber Gaza. 

Skandalen har rullet og gått siden mandag denne uka.

I uttalelsen kom laget med en klar oppfordring og advarsel til finansminister Jens Stoltenberg (Ap). De krevde blant annet: «At Finansdepartementet følger opp arbeidet med å tydeliggjøre etterlevelsen av de etiske retningslinjene og forvaltningen i SPU rundt utelukkelse av selskaper som bidrar til okkupasjonen på Vestbredden, og andre brudd på folkeretten i Israel og Palestina».

