Både sjef i Oljefondet, Nicolai Tangen, og finansminister Jens Stoltenberg (Ap) har fått mye å svare for. Foto: Lise Åserud

Uttalelsen fra Ap-laget Internasjonalt Forum ble sendt til Oslo Arbeiderparti, lenge før FriFagbevegelse og Aftenposten avslørte at Statens pensjonsfond utland (SPU), populært kalt Oljefondet, har investert i selskapet Bet Shemesh Engines, som vedlikeholder israelske fly som bomber Gaza.

Skandalen har rullet og gått siden mandag denne uka.

I uttalelsen kom laget med en klar oppfordring og advarsel til finansminister Jens Stoltenberg (Ap). De krevde blant annet: «At Finansdepartementet følger opp arbeidet med å tydeliggjøre etterlevelsen av de etiske retningslinjene og forvaltningen i SPU rundt utelukkelse av selskaper som bidrar til okkupasjonen på Vestbredden, og andre brudd på folkeretten i Israel og Palestina».