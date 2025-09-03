Ap: – Kutt i matmomsen er et dyrt og lite målrettet virkemiddel

Mens flere partier er klare for å kjempe for lavere matvarepriser, står Arbeiderpartiet støtt imot.

Vegard Grøslie Wennesland i næringsdepartementet.

Gry Catinka Wold
Nyhets- og kulturjournalist
Som Dagsavisen skrev i går, skal Sverige vil halvere sin matmoms fra 12 til 6 prosent fram mot 2028, og endringen vil tre i kraft 1. april 2026. 

– Dette vil påvirke grensehandelen, helt klart, sa sjefanalytiker i Virke, Runar Wiksnes, til Dagsavisen. 

