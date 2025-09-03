Ap: – Kutt i matmomsen er et dyrt og lite målrettet virkemiddel
Mens flere partier er klare for å kjempe for lavere matvarepriser, står Arbeiderpartiet støtt imot.
Vegard Grøslie Wennesland i næringsdepartementet.
Stortinget
Innenriks
Som Dagsavisen skrev i går, skal Sverige vil halvere sin matmoms fra 12 til 6 prosent fram mot 2028, og endringen vil tre i kraft 1. april 2026.
– Dette vil påvirke grensehandelen, helt klart, sa sjefanalytiker i Virke, Runar Wiksnes, til Dagsavisen.