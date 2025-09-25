Ap knytter budsjettkutt i Oslo til bekymring for mer ungdomskriminalitet

Marthe Scharning Lund (Ap) er bekymret for at budsjettkutt kan gå ut over barn og unge og særlig at det kan ende med at unge faller ut i kriminalitet. Stian Lysberg Solum / NTB

Byrået i Oslo har foreslått et kutt neste år på 1,9 prosent i driftsbudsjettet til alle virksomheter i kommunen. Oslo-budsjettet er på 83 milliarder kroner, og neste år er innsparingen lagt opp til omtrent 1 milliard kroner.

Aps gruppeleder Marte Scharning Lund varsler at kutt kan betyr at flere unge faller ut i kriminalitet.

– Når det i dette budsjettet ikke er funnet rom til nye tiltak som handler om kriminalitetsbekjempelse blant barn og ungdom, og et massivt kutt til bydelene på en halv milliard kroner, som vi vet kommer til å gå på forebygging, roper jeg varsku. Dette er ikke ansvarlig i det hele tatt, sa Scharning Lund på NRKs Politisk kvarter.

Hun trakk samtidig fram kutt i eiendomsskatt, som hun beskriver som en helt gal prioritering.

To 13-åringer ble tirsdag innbrakt av politiet i etterkant av eksplosjonen i Pilestredet. Onsdag ble ytterligere to mindreårige, som begge er over den kriminelle lavalderen, pågrepet og siktet i saken. Med denne saken som bakteppe, forklarer Shcarning Lund sin bekymring.

Finansbyråd Hallstein Bjercke (V) sier det er politikernes jobb å sørge for at barn og unge ikke ender i den type kriminalitet. Han avviser samtidig utspillet fra Arbeiderpartiet og viser til at grunnskolebudsjettet øker.

– Vi satser på barn og unge også gjennom å styrke barnevernet, og gjennom en lang rekke tiltak for å bekjempe ungt utenforskap. Barn og unge er den største satsingen i dette budsjettet, langt større enn eiendomsskatten, som Arbeiderpartiet liker å karikere, sa han.