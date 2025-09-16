F.v.: Partisekretær Kari-Anne Opsal og partileder Jonas Gahr Støre feiret med kake dagen etter at den rødgrønne regjeringen ble gjenvalgt. Ap er igjen Norges største parti, og nå er det også medlemsvekst. FOTO: Lise Åserud / NTB

Når partisekretær Kari-Anne Opsal tirsdag går på talerstolen på Arbeiderpartiets landsstyremøte, kan hun fortelle salen at partiet hittil i 2025 har vokst med 5.000 medlemmer.

– For bare en måned siden feiret vi med kake at at vi hadde fått 4.000 nye medlemmer. Nå er vi altså på over 5.000, sier Opsal fornøyd til Dagsavisen, og legger til: