Ap: – Fastlege-krisen er snudd

228.000 nordmenn sto uten fastlege da krisen toppet seg. Med 692 flere fastleger er den vonde trenden snudd, mener helseministeren.

Helseminister Jan Christian Vestre og Ap-kollega Kamzy Gunaratnam får høre fra fastlege Adnan Majeed om en bedre hverdag enn før.

Innenriks

Martin Næss Kristiansen
Journalist
Publisert

– Etter at antallet nordmenn uten fastlege begynte å stige under forrige regjering og nådde historiske høyder tidlig i vår regjeringsperiode, har trenden snudd, slår Arbeiderpartiet (Ap) fast overfor Dagsavisen.

Regjeringen peker på at de har styrket fastlegeordningen med over én milliard kroner, økt basistilskuddet til legene og styrket ALIS-ordningen (spesialisering av fastleger).

– Vi tok tak, bevilget en milliard kroner ekstra, forbedret tilskuddsordningene, fikk ned arbeidsbelastningen og listelengdene. Vi har stabilisert fastlegeordningen, men har høyere ambisjoner enn som så, sier helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre, og lover:

Hei
Du må ha et aktivt abonnement for å lese videre

5 uker - 5 kroner

KJØP

nyheter jan christian vestre fastlege arbeiderpartiet alis-tilskuddet fastlegeordningen stortingsvalget 2025 innenriks høyre
Powered by Labrador CMS