Ap: – Fastlege-krisen er snudd

Helseminister Jan Christian Vestre og Ap-kollega Kamzy Gunaratnam får høre fra fastlege Adnan Majeed om en bedre hverdag enn før. FOTO: Martin Næss Kristiansen

– Etter at antallet nordmenn uten fastlege begynte å stige under forrige regjering og nådde historiske høyder tidlig i vår regjeringsperiode, har trenden snudd, slår Arbeiderpartiet (Ap) fast overfor Dagsavisen.

Regjeringen peker på at de har styrket fastlegeordningen med over én milliard kroner, økt basistilskuddet til legene og styrket ALIS-ordningen (spesialisering av fastleger).

– Vi tok tak, bevilget en milliard kroner ekstra, forbedret tilskuddsordningene, fikk ned arbeidsbelastningen og listelengdene. Vi har stabilisert fastlegeordningen, men har høyere ambisjoner enn som så, sier helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre, og lover: