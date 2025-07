Antall henrettelser doblet i Iran

På dette arkivbildet fra 2011 ses føttene til en dømt iraner med fotlenke, etter at han ble hengt i byen Qazvin, rundt 130 kilometer vest for Irans hovedstad Teheran. FN er svært urolige over meldingene om at bruken av henrettelser har økt kraftig i Iran i år. Arkivfoto: Mehr News Agency, Hamideh Shafieeha / AP / NTB NTB

– Rapportene om at flere hundre mennesker er henrettet i Iran så langt i år, viser hvor urovekkende situasjonen er blitt, sier FNs menneskerettssjef Volker Türk. Han ber om en umiddelbar stans av bruken av dødsstraff.

Informasjon som er samlet inn av FNs menneskerettighetskonto, viser at minst 612 mennesker er rapportert henrettet i første halvdel av 2025. Det er over dobbelt så mange som i samme periode i 2024, da iranske myndigheter selv oppga at de hadde utført minst 297 henrettelser.

Minoritetsbefolkningen i Iran er uforholdsmessig høyt representert blant de henrettede, ifølge FN.

Mange på dødscelle

Annonse

FNs menneskerettssjef Volker Türk, ber om en umiddelbar stans av bruken av dødsstraff i Iran. Arkivfoto: Darko Vojinovic / AP / NTB NTB

– Det er alarmerende at minst 48 mennesker for tiden sitter på dødscelle – 12 av dem antas å være i umiddelbar fare for henrettelse, opplyser Turk.

Mens over 40 prosent av dem som er blitt henrettet i år, var dømt for narkotikarelaterte lovbrudd, er det vagere anklager mot de andre. Anklagene kan gå ut på at de har vist «fiendskap mot Gud» og «korrupsjon på jorden», anklager som ofte brukes mot dissidenter.

Turk opplyser videre at informasjonen som er samlet inn av FN-kontorer indikerer at mange av de rettslige prosesser ofte er blitt holdt bak lukkede dører og at de konsekvent ikke oppfyller kravene til en rettferdig rettsprosess.

Forsvarer bruken

Annonse

Som svar på FNs kritikk forsvarer Iran sin bruk av dødsstraff. Myndighetene hevder at dødsstraff kun brukes ved de mest alvorlige forbrytelsene.

Regimet i Iran hevder dødsstraff kun blir bruk for de mest alvorlige forbrytelsene. Menneskerettsorganisasjoner mener regimet bruker dødsstraff for å spre frykt blant befolkningen. Her Irans øverste leder ayatolla Ali Khamenei fra en tale tidligere i sommer. Office of the Iranian Supreme Leader via AP / NTB

– Dødsstraff er vedtatt som et middel av Irans nasjonale lovgivning, men brukes kun for de mest alvorlige forbrytelsene, uttalte utenriksdepartementets talsperson Esmaeil Baqaei.

Han la til at myndighetene forsøker å begrense bruken av denne straffen til kun de mest alvorlige tilfellene.

Brukes til å spre frykt

Annonse

Flere menneskerettsorganisasjoner opplyser imidlertid at iranske myndigheter har arrestert hundrevis av mennesker og henrettet dusinvis i en bølge av undertrykkelse etter den tolv dager lange krigen med Israel tidligere i sommer. De anklager det iranske prestestyret for å spre frykt for å dekke over regimets svakheter under konflikten.

Flere menneskerettsorganisasjoner opplyser imidlertid at iranske myndigheter har arrestert hundrevis av mennesker og henrettet dusinvis i en bølge av undertrykkelse etter den tolv dager lange krigen med Israel tidligere i sommer. Her sørger folkemengden over falne iranske militære ledere, vitenskapsfolk og familiemedlemmer i Teheran 28. juni. Vahid Salemi / AP / NTB

Iran håndhever dødsstraff for en rekke forbrytelser og rangeres som verdens nest mest aktive bruker av henrettelser etter Kina, ifølge menneskerettighetsgrupper, deriblant Amnesty International.

Henrettelser i Iran utføres vanligvis ved henging ved daggry.

(NTB)