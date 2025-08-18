«Anne Franks dagbok» forbys på skoler i Florida

I januar i år åpnet en egen Anne Frank-utstilling ved Center for Jewish History i New York. Nå er dagboken hennes, som hun skrev under annen verdenskrig, forbudt ved skolene i Florida. Julia Demaree Nikhinson / AP / NTB

Før skolestart er flere hundre titler blitt rensket ut, skriver The Guardian. Florida er fra før av den delstaten i USA som har flest antall forbudte bøker.

Forbudene begynte å øke etter 2021. Den siste tiden er det delstatens utdanningsnemnd som har presset fram forbudene. I mai kom nemndas styre med en kraftig advarsel mot skoledistriktet Hillsborough County hvis skolen ikke fjernet «pornografiske» titler fra sitt bibliotek.

Amerikanske Pen mener bokutrenskningene er «statsdrevet sensur» og kaller dem et «strategisk forsøk på å befeste makten gjennom frykt, ved å omgå rettslige presedens-saker og bringe ulike stemmer i Floridas offentlige skoler til taushet».

Mange av bøkene som nå er forbudt, handler om mangfold, rasisme og LHBT-spørsmål.