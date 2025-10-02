Angrepet i Manchester: – Brutal påminnelse om den konstante trusselen mot jødiske mål

John Arne Moen, leder i Det jødiske samfunn i Trondheim, sier at han har hatt hyppige møter med Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og politiet de siste ukene i forbindelse med planlegging av synagogens hundreårsjubileum. Foto: Terje Pedersen/NTB

Torsdag ble minst to personer drept og fire personer alvorlig skadet etter at en bil kjørte inn i en folkemengde utenfor en synagoge i Manchester, og så angrep med kniv.

De drepte er del av det jødiske miljøet i byen og politiet i Manchester bruker betegnelsen terrorhandling om hendelsen.

Tungt væpnet politi kom raskt til synagogen i Manchester etter angrepet torsdag formiddag, der to personer ble drept. Foto: Peter Byrne/AP/NTB

Det hele skjer under den viktige jødiske høytiden jom kippur, som feires over hele verden – også her i Norge. Leder i Det jødiske samfunn i Trondheim, John Arne Moen, sier at det er fryktelig at mennesker samlet til bønn risikerer å bli drept.

– Angrepet i Manchester er nok en brutal påminnelse om den konstante trusselen mot jødiske mål. Det er fryktelig at mennesker samlet til bønn risikerer å bli drept, og vi tenker selvfølgelig først og fremst på de pårørende og det jødiske samfunn i Storbritannia, sier han til Dagsavisen.

Han minner om at slike angrep også har skjedd i Skandinavia.

– I løpet av de siste 20 årene har vi hatt flere alvorlige angrep i Skandinavia, også med dødelig utgang. Vi lever derfor med dette hengende over hodet mer eller mindre kontinuerlig, sier Moen.

Synagogen i Trondheim har hundreårsjubileum senere i oktober. Men planleggingen har i stor grad dreid seg om sikkerhet de siste ukene, forteller han.

– Jeg har hatt atskillig flere møter med politiet og PST de siste ukene enn med arrangementskomiteen, samtlige møter etter initiativ fra politiet. Det er åpenbart at sikkerhetsmyndighetene mener det eksisterer troverdige trusler mot jødiske mål også her i Norge.

Økt uro blant jøder i Storbritannia

Angrepet mot synagogen i Manchester har skapt økt uro i det jødiske samfunnet i Storbritannia, der antisemittiske handlinger er på frammarsj.

Medlemmer av det jødiske samfunnet trøster hverandre nær synagogen der to personer ble drept torsdag. Foto: Peter Byrne/AP/NTB

Budskapet fra jødiske organisasjoner er å holde døren låst og unngå forsamlinger på offentlige steder. Torsdagens angrep er det siste i en rekke voldshandlinger mot britiske jøder etter Israels militære hevnoffensiv mot Hamas.

– Jeg er jødisk og skrekkslagen. Jeg følger meg ikke trygg, sier Vicky, der hun på avstand følger politiets håndtering av knivstikkingen. Vicky vil ikke oppgi sitt etternavn.

Mer vold og trusler

Over hele Storbritannia er det økning av registrerte antisemittiske aksjoner. Antallet i 2024 var det nest høyeste i moderne tid.

Jødiske interesseorganisasjoner som gir lokalsamfunn råd om hvordan de skal forholde seg til økende vold, sier at Hamas-angrepet 7. oktober 2023 og den påfølgende krigen har utløst flere tusen episoder, blant dem rene voldshandlinger og trusler.

Organisasjonen som samordner sikkerhetstiltakene ved jødiske institusjoner (CST), fornyet torsdag sin anmodning til jødiske menigheter og foreninger om å unngå store forsamlinger og passe på egen sikkerhet hjemme.

Folketellingen i Storbritannia fra 2021, den siste så langt, viser at det bor nesten 290.000 jøder i landet. Politiet svarer på torsdagens angrep med å love økt sikkerhet ved synagogene.

– Jeg vil være klokkeklar på dette punktet. Britisk politi mobiliserer mot dette – og det raskt. Patruljeringen økes over hele landet, spesielt ved synagoger og jødiske forsamlingssteder. Vi vil skape trygge forhold for alle som er berørt, sier Laurence Taylor, som er sjef for antiterrorpolitiet i Storbritannia.

