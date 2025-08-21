Angrepene på Gaza by: Dette er Israels plan
Onsdag startet Israel sin nye offensiv mot Gaza by, til protester fra hundretusener av israelere. Det pågår en omfattende tautrekking i israelsk regjering, sier ekspert.
Røyk stiger opp etter et Israelsk angrep i Gaza by, 21. august 2025.
FOTO: Dawoud Abu Alkas/NTB
Verden
– Vi har sett folk komme til fots, andre på eselvogner eller i overfylte kjøretøy. De prøver desperat å finne et annet sted å dra, men de er klar over at ingen steder i Gaza er forskånet for israelske luftangrep.
Det rapporterer Al Jazeera-journalist Tareq Abu Azzoum fra byen Deir el-Balah, som ligger omtrent midt på Gazastripen.
Et stort antall palestinere flykter nå sørover fra Gaza by etter at Israel innledet den varslede bakkeoffensiven i utkanten av byen onsdag.