Angrepene på Gaza by: Dette er Israels plan

Røyk stiger opp etter et Israelsk angrep i Gaza by, 21. august 2025. FOTO: Dawoud Abu Alkas/NTB

– Vi har sett folk komme til fots, andre på eselvogner eller i overfylte kjøretøy. De prøver desperat å finne et annet sted å dra, men de er klar over at ingen steder i Gaza er forskånet for israelske luftangrep.

Det rapporterer Al Jazeera-journalist Tareq Abu Azzoum fra byen Deir el-Balah, som ligger omtrent midt på Gazastripen.

Et stort antall palestinere flykter nå sørover fra Gaza by etter at Israel innledet den varslede bakkeoffensiven i utkanten av byen onsdag.