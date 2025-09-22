Analytikere varsler høyere strømpriser i Norden som følge av datasenterboom

Strømforbruket til datasentre i Norden kan firedobles innen 2032, ifølge tall fra Bloomberg Intelligence.

Googles nye datasenter bygges på Gromstul utenfor Skien i Telemark. Senteret for lagring av data skal stå klart i 2026 og er sannsynligvis ikke det eneste datasenteret som kommer til å dukke opp i Norge de neste årene.

Innenriks

NTB
Publisert

Norden kan bli et yndet sted for datasentre å etablere seg i årene fremover, på grunn av kaldt vær og lave strømpriser, skriver Bloomberg.

Ifølge Bloomberg Intelligence-analytikerne Joao Martins og Patricio Alvarez kan det regionale strømforbruket i de nordiske landene øke med 14 til 19 prosent årlig som følge av etableringene. Dette er langt høyere enn gjennomsnittet i EU.

Interessen kan gi stor vekst for aktører som Vattenfall, Statkraft, Fortum og Ørsted. Samtidig kan den økte etterspørselen svi i lommeboka for forbrukerne, som i dag nyter godt av Europas billigste strøm.

– Strømprisnivået vi har i Norden vil over tid i økende grad nærme seg prisnivåene ellers i Europa, sier energiekspert Oskar Almén i PA Consulting, til Bloomberg.

Datasentrenes inntog i Norge er allerede i gang for fullt. I sommer kunngjorde Aker en milliardsatsing på KI i Narvik, som har fått navnet Stargate Norway. I samarbeid med OpenAI og prosessorkjempen NVIDIA skal Aker og britiske Nscale etablere et stort datasenter for kunstig intelligens i Narvik. Onsdag forrige uke inngikk selskapet en KI-avtale verdt 60 milliarder kroner med Microsoft.

Satsingen har skapt politisk debatt på bakgrunn av det høye strømforbruket slike datasentre krever.

