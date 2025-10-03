Kollektivselskapet har imidlertid forberedt seg, skriver Ruter i en pressemelding.

– Blant annet er bemanningen økt for å bistå i uforutsette hendelser, og ekstra kjøretøy står klar i beredskap om været skal by på store utfordringer for kollektivtrafikken, sier Eilif Swensen, leder for ekstern kommunikasjon i Ruter, i pressemeldingen.

Likevel kan det komme forsinkelser, og Ruter ber alle som skal ta kollektivtransport gjennom helgen, om å følge med på Ruter-appen eller Ruter.no for oppdatert informasjon.

Meteorologisk institutt har meldt gult og oransje farevarsel vind og flom for Oslo og Akershus.