Amy-stormen kan føre til seine busser, tog og trikk i Oslo-området i morgen

Ruter tar forbehold om at uværet Amy som skal herje i Sør-Norge denne helgen, kan forårsake forsinkelser i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus.

Ekstremværet Amy treffer Sør-Norge fredag og skal herje gjennom helgen.

Kollektivselskapet har imidlertid forberedt seg, skriver Ruter i en pressemelding.

– Blant annet er bemanningen økt for å bistå i uforutsette hendelser, og ekstra kjøretøy står klar i beredskap om været skal by på store utfordringer for kollektivtrafikken, sier Eilif Swensen, leder for ekstern kommunikasjon i Ruter, i pressemeldingen.

Likevel kan det komme forsinkelser, og Ruter ber alle som skal ta kollektivtransport gjennom helgen, om å følge med på Ruter-appen eller Ruter.no for oppdatert informasjon.

Meteorologisk institutt har meldt gult og oransje farevarsel vind og flom for Oslo og Akershus.

Store vannmengder i veiene kan gjøre at busser og andre kollektivkjøretøy blir forsinket, advarer Ruter.
