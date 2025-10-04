Amy skaper trøbbel for togtrafikken

Kristiansand stasjon da det siste toget fra Oslo før stormen Amy inntraff ankom fredag kveld. Tor Erik Schrøder / NTB

Trafikken på både Dovrebanen mellom Trondheim og Oslo og på Rørosbanen mellom Trondheim og Hamar er innstilt på grunn av uværet, opplyser SJ i en trafikkmelding.

– På Rørosbanen er det noen innstilte avganger, og på Trønderbanen går togene, men det kan oppstå noen forsinkelser, skriver SJ i en pressemelding kort tid etter.

Det opplyses også at det ikke settes opp alternativ transport inntil videre på grunn av flere stengte veier.

Alle tog på Jærbanen og Sørlandsbanen er innstilt lørdag, opplyser Go-Ahead i en driftsmelding. Årsaken er uværet Amy, som har ført til skader på sporet.

– Det har vært en utglidning av masse mellom Vigrestad og Varhaug. Det gjør at togene ikke kan passere. Skadene er ikke veldig alvorlige, men det tar litt tid å ordne opp. Vi antar at dette vil bli fikset lørdag kveld, sier pressevakt Olav Nordli i Bane Nor til Stavanger Aftenblad.

Regiontogene på Trønderbanen innstilles mellom Støren og Trondheim, og reisende henvises til ordinære bussavganger på strekningen.

Vy opplyser i sine trafikkmeldinger lørdag morgen at all togtrafikk på Flåmsbanen mellom Flåm og Myrdal er innstilt.

(©NTB)