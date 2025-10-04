Amy herjer i store deler av landet – over 100 veier stengt på Vestlandet

Allerede da Amy nærmet seg fredag, var det problemer med infrastrukturen. Her fra Utsira. Jan Kåre Ness / NTB

Bare på Vestlandet er det 102 stengte veier lørdag morgen, sier trafikkoperatør Jan Audun Marøy til Bergens Tidende.

– Det har vært svært vanskelige forhold å jobbe med i mørket, sier han om natten.

Flere steder meldes det om trær og busker i veibanen, og veistengningene er mange.

– Fare for kjøretøy

I Trøndelag har E6 vært stengt ved Fagerhaug i Oppdal på grunn av nettopp dette. Et kjørefelt er siden åpnet igjen, men:

– Det andre feltet kommer til å være stengt i lengre tid. Politiet råder personer som har tenkt seg ut på veien, til å revurdere.

– Det er stor fare for at trær eller andre fremmedlegemer kan fly ut i vei, samt at kjøretøy blir tatt av vinden, sier operasjonsleder Bjørn Rune Sellgren.

Flere avganger fra Bergen lufthavn lørdag morgen ble også innstilt som følge av uværet, viser Avinors nettsider.

Flere tusen uten strøm

I forkant av uværet ble det også advart mot potensielle strømbrudd, som har blitt en realitet for mange.

Lørdag morgen var over 100.000 nordmenn uten strøm, ifølge en opptelling NTB gjorde.

Det gjaldt på Vestlandet, Sørlandet, Østlandet og Trøndelag. I sistnevnte var så mange som 39.000 uten strøm i 8.50-tiden.

– Hvis mange i et område har mistet strømmen samtidig, kan det ta litt tid før nettselskapet har rettet alle feilene, heter det på nettsidene til Reguleringsmyndighetene for energi (RME).

Sterk vind

I store deler av landet har det vært farevarsel om vindkast i forbindelse med stormen. Langs kysten i Vestfold og deler av Agder har det vært rødt farevarsel fra og med midnatt natt til lørdag.

Meteorologene rapporterer om vindkast på 30 til 35 meter i sekundet og lokalt ekstremt kraftige vindkast på 43 meter i sekundet i Trøndelag lørdag morgen.

– Det er observert full storm, lokalt orkan fra sørøst på kysten. Vinden kan flere steder fortsatt øke på utover dagen, heter det i en melding på yr.no.

Grensen for orkan går ved vedvarende vindhastigheter på 32,6 meter per sekund.

Største og mest ødeleggende

Ifølge Meteorologisk institutt kan Amy bli den største og mest ødeleggende stormen på 25 år.

Det er sendt ut farevarsel om vind, regn og skred i ulik grad i hele landet sør for Narvik.

I deler av Vestfold og Telemark er det ventet at Amy fører med seg opp mot 100 millimeter regn på 12 timer.

Det var ventet at stormen ville bevege seg østover i løpet av natten og morgenen.

Skademeldinger

Forsikringsselskapet If sier at de lørdag morgen har fått inn rundt 50 skademeldinger som følge av Amy.

De fleste skademeldingene er meldt inn på Vestlandet, skriver forsikringsselskapet i en pressemelding.

Boliger, bedrifter og biler er rammet. Stormen har ødelagt tak, regnvann har trengt inn i bygninger og trær har veltet.

– Dette er et ekstremvær som ikke er ferdig med å herje med Norge, sier Benedicte Veum, skadesjef for eiendom i If.

Hun har foreløpig ikke noe anslag på hvor mye skadene vil koste:

– Det er umulig å si på et så tidlig tidspunkt.

(©NTB)