Amy herjer i store deler av landet: – Den verste toppen er over

Et tre har falt over en personbil på Fageråsen etter kraftige vindkast natt til lørdag. Paul S. Amundsen / NTB

– Jeg vil si at den verste toppen i de sørligste delene av landet er over. Men det er fortsatt vær, og det blåser fortsatt, sier meteorolog Bente Wahl til NTB lørdag ettermiddag.

I Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland fortsetter det oransje farevarselet imidlertid å gjelde utover ettermiddagen og kvelden lørdag, men det er ventet at vinden vil minke noe.

Wahl understreker også at selv om det verste været er over lørdag, kan konsekvensene av Amy likevel gjøre seg gjeldende.

Lokale byger som ikke når farevarsel-nivå kan få mye å si når det har kommet mye fra før:

– Når vannglasset er fullt, skal det bare en dråpe til for at det renner over, sier Wahl.

Høy vannstand

Hun vil også at folk skal være obs på at det blir høy vannstand natt til søndag.

– Det gjelder hele kysten fra Østfold og oppover til Hordaland. Det kommer nok et oransje farevarsel om Rogaland, ellers er det gult, sier hun.

Søndag blir det nok også regn i vente i form av byger på Sør- og Østlandet, sier meteorologen.

Meteorologisk institutt har tidligere uttalt at Amy kan bli den største og mest ødeleggende stormen på 25 år.

Stengte veier

Særlig trafikanter har fått føle på konsekvensene av Amy lørdag. Mange veier er stengt, ferjesamband innstilt og tog står stille.

– Det er fortsatt slik at veier og broer kan bli stengt på kort varsel. Også tunneler kan bli stengt ved strømbrudd. Ferjer kan bli innstilt og fjelloverganger stengt, sier avdelingsdirektør Kurt Jomar Breistrand i Statens vegvesen.

I tillegg har Nkom varslet om redusert eller manglende internett- og mobildekning flere steder i landet, særlig i Møre og Romsdal, Trøndelag, Rogland og Telemark.

Flere tusen uten strøm

I forkant av uværet ble det også advart mot potensielle strømbrudd, som har blitt en realitet for mange.

Lørdag ettermiddag var fortsatt over 118.000 husstander uten strøm, ifølge NTBs opptelling.

Det er mye vann i veien på Minde etter Amys herjinger. Paul S. Amundsen / NTB

Det gjaldt på Vestlandet, Sørlandet, Østlandet og Trøndelag.

– Hvis mange i et område har mistet strømmen samtidig, kan det ta litt tid før nettselskapet har rettet alle feilene, heter det på nettsidene til Reguleringsmyndighetene for energi (RME).

Farevarsler

Meteorologene meldte natt til lørdag om vindkast på 30 til 35 meter i sekundet og lokalt ekstremt kraftige vindkast på 43 meter i sekundet i Trøndelag lørdag morgen.

– Det er observert full storm, lokalt orkan fra sørøst på kysten. Vinden kan flere steder fortsatt øke på utover dagen, het det i en melding på yr.no.

Grensen for orkan går ved vedvarende vindhastigheter på 32,6 meter per sekund.

Det røde farevarselet for vind langs kysten er imidlertid avsluttet, men det er fortsatt oransje farevarsel om vind i store deler av de Amy-rammede landsdelene.

I tillegg er det oransje farevarsel om jord- og flomskredfare i deler av Buskerud og Vestfold, og flomfare i lavereliggende deler av Sør- og Østlandet.

Ekstremværet Amy vil prege været utover ettermiddagen og kvelden lørdag. Her fra Sandefjord. Trond R. Teigen / NTB

Og det røde farevarselet om ekstremt mye regn i deler av Telemark og Vestfold består.

Skademeldinger

En rekke forsikringsselskaper melder om at skademeldingene strømmer inn lørdag.

Antallet stiger time for time, og det er ventet å øke ytterligere mens stormen nå beveger seg over Østlandet.

– Det er et stort spenn i skadene, alt fra trær som har falt over hus og biler til kjellere som har blitt fulle av vann, skriver pressesjef Sigmund Clementz i en epost til NTB.

– Det er for tidlig å si noe om hva skadene utgjør i kroner og øre, legger han til.

Et tak på Kronstad ble tatt av vinden natt til lørdag. Paul S. Amundsen / NTB

Et tre har falt over en strømledning i Lillesand. Tor Erik Schrøder / NTB

Ved Skottevik camping i Agder står bølgene og vinden rett inn sørfra. Tor Erik Schrøder / NTB

Ekstremværet Amy vil prege været fra utpå fredag til lørdag ettermiddag. Trond R. Teigen / NTB

Lørdag morgen i Høvåg i Lillesand kommune har flere hundre husstander mistet strømmen. Tor Erik Schrøder / NTB

Et tre har blåst over veien i Sandefjord. Trond R. Teigen / NTB

Det meldes om trevelt over veien mange steder i landet. Her fra Randesund i Agder. Tor Erik Schrøder / NTB