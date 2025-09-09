Amnesty: Umulig å evakuere på en trygg måte når hele Gaza er en krigssone
Evakueringsordren som Israel har utstedt for Gaza by, vil føre til enda større lidelse for en befolkning som allerede sulter, sier Amnesty International.
– Israel gjennomfører sin dødelige offensiv mot Gaza by med total likegyldighet til sivile liv. Midt i hungersnød og et helsevesen i ruiner drives mennesker nok en gang på flukt, sier John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty International Norge, i en pressemelding.
Organisasjonen krever at Israel umiddelbart stanser den opptrappede offensiven mot Gaza by og viser til at det ifølge FN er umulig å gjennomføre en trygg evakuering.
– Å tvinge hundretusener til å flytte på nytt under slike forhold, er et brudd på folkeretten og utgjør en krigsforbrytelse, skriver Amnesty i pressemeldingen.