Amnesty: Umulig å evakuere på en trygg måte når hele Gaza er en krigssone

Fordrevne palestinere er på vei fra nord til sør på Gazastripen tirsdag. Foto: Jehad Alshrafi / AP / NTB

– Israel gjennomfører sin dødelige offensiv mot Gaza by med total likegyldighet til sivile liv. Midt i hungersnød og et helsevesen i ruiner drives mennesker nok en gang på flukt, sier John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty International Norge, i en pressemelding.

Organisasjonen krever at Israel umiddelbart stanser den opptrappede offensiven mot Gaza by og viser til at det ifølge FN er umulig å gjennomføre en trygg evakuering.

– Å tvinge hundretusener til å flytte på nytt under slike forhold, er et brudd på folkeretten og utgjør en krigsforbrytelse, skriver Amnesty i pressemeldingen.