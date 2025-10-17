Den amerikanske senatoren Tim Kaine (t.v.), her sammen med senator Kevin Cramer under et besøk i Canada tidligere i år. Justin Tang / The Canadian Press via AP / NTB

Demokratiske og republikanske senatorer sier de planlegger å stemme for et forslag som skal hindre angrep mot Venezuela uten godkjenning i Kongressen.

Minst fem ganger har USA gått til angrep på det Trump-administrasjonen sier er en del av deres kamp mot narkotikasmuglere.

Blant senatorene som reagerer negativt, er demokratene Tim Kaine og Adam Schiff, samt kollegaen deres på andre siden av gangen, republikaneren Rand Paul. De argumenterer med at den amerikanske grunnloven krever at kun Kongressen kan godkjenne krigføring, med unntak av enkelte kortsiktige angrep.

Trump har lekt med tanken om å gjennomføre angrep også på land i Venezuela. Onsdag avslørte han at han hadde gitt etterretningstjenesten CIA godkjenning til å gjennomføre skjulte operasjoner i landet.

Annonse

– Det foreligger ingen godkjenning fra Kongressen til dette, sa Kaine.

Venezuela har bedt FNs sikkerhetsråd erklære angrepene ulovlige.