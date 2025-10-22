Amerikanere mer bekymret for økonomien

Jobbrekrutter Briana Bello (t.v.) ser gjennom en CV fra en jobbsøker på en jobbmesse i Sunrise i Florida tidligere i år. En fersk undersøkelse viser at 47 prosent av voksne amerikanere er «ikke særlig» eller «ikke i det hele tatt» sikre på at de kunne fått en god jobb hvis de ønsket det. Arkivfoto: Marta Lavandier / AP / NTB

En fersk meningsmåling fra Associated Press – NORC Center for Public Affairs, viser at voksne amerikanere er mer bekymret for økonomien. Blant annet er bekymringen knyttet til ansettelsesstopp og økt inflasjon.

47 prosent av voksne amerikanere er «ikke særlig» eller «ikke i det hele tatt» sikre på at de kunne fått en god jobb hvis de ønsket det. Det er opp fra 37 prosent da spørsmålet sist ble stilt i oktober 2023.

Strømregninger er en stor kilde til stress for 36 prosent av de spurte, mens litt over halvparten sier at matvareprisene er en stor kilde til økonomisk bekymring. Nærmere fire av ti sier dessuten at kostnadene til bolig og helse er en alvorlig belastning, og omtrent en tredel sier de føler stor bekymring knyttet til bensinprisene.

Dårlig nytt

Annonse

Undersøkelsen er dårlig nytt for Donald Trump, som vendte tilbake som president i Det hvite hus i januar med løfter om at han raskt kunne temme inflasjonen som skjøt fart etter pandemien og under tidligere president Joe Biden.

Men mange velgere opplever nå ikke at de har fått bedre økonomi under Trump.

– Jeg synes han gjør en flott jobb på mye, men jeg er redd for at kaffe- og sjokoladeprisene våre har gått opp på grunn av de økte tollsatsene, sier pensjonisten Linda Weavil (76) fra Greensboro i North Carolina.

Ally med hunden Gisele godt plassert i handlekurven plukker varer i et supermarked i Dallas. Litt over halvparten av de spurte i en fersk meningsmåling sier at matvareprisene er en stor kilde til økonomisk bekymring. Arkivfoto: LM Otero / AP / NTB

Hun stemte på Trump i fjor fordi han «virket som en smart forretningsmann».

Annonse

Undersøkelsen viser at 36 prosent er fornøyd med måten Trump håndterer økonomien på. Det er lavere enn samme periode for Biden, der 41 prosent av voksne amerikanere satte sitt godkjentstempel på håndteringen av økonomien.

Færre nyansettelser

Arbeidsmarkedet var merkbart sterkere under Bidens presidentskap, da USA hentet seg inn igjen etter nedstengninger under pandemien. Men ansettelsene har bremset kraftig opp under Trump.

For fire år siden var 36 prosent av dem som deltok i undersøkelsen, svært eller meget sikre på at de kunne skaffe seg en god jobb. Nå er andelen redusert til 21 prosent.

Annonse

Oppslutningen om Biden på det økonomiske området forverret seg jevnt og trutt fram mot midten av 2022, da inflasjonen var den høyeste på mange år. Situasjonen åpnet utvilsomt for Trumps politiske comeback.

En kelner ser utover tomme bord på en restaurant i Miami. Mange amerikanere føler at pengene i hverdagen ikke strekker til. Marta Lavandier / AP / NTB

Kevin Halsey (58) fra Normal i Illinois sier at de månedlige strømregningene pleide å være på 90 dollar om sommeren fordi han hadde solcellepaneler. Nå ligger månedsregningene på 300 dollar.

Halsey stemte demokratisk i fjorårets presidentvalg og beskriver økonomien nå som elendig. Han beskriver seg nå som en pessimist.

– Jeg ser ikke at dette blir bedre, sier han.

Annonse

Samme knipe som Biden

Trump står på mange måter i samme økonomiske knipe som Biden. Økonomien er fortsatt relativt solid, med lav arbeidsledighet, oppgang på børsene og økonomisk vekst, men folk flest er likevel skeptiske til økonomiens grunnleggende helsetilstand.

Om lag 68 prosent beskriver økonomien nå som dårlig, mens 32 prosent sier den er god. Det er stort sett i tråd med vurderingene det siste året.

I tillegg sier 59 prosent at familieøkonomien «holder seg stabil», men bare 12 prosent sier de «ligger foran budsjett». 28 prosent sier de «henger etter».

Annonse

Økonomisk usikkerhet

Det store flertallet av voksne i USA føler i noe grad bekymring knyttet til kostnadene til matvarer, helse, bolig, skatter, bensin og hva de får i lønn.

En fersk undersøkelsen viser at 36 prosent av voksne i USA er fornøyd med måten president Donald Trump håndterer økonomien på. Det er lavere enn samme periode for tidligere president Joe Biden, der 41 prosent av voksne amerikanere satte sitt godkjentstempel på håndteringen av økonomien. Julia Demaree Nikhinson / AP / NTB

I undersøkelsen sier 47 prosent at de er «ikke særlig» eller «ikke i det hele tatt» sikre på at de kunne betalt en uforutsett medisinsk utgift, mens 52 prosent har lav tiltro til at de vil kunne spare nok til pensjon.

Dessuten er 63 prosent «ikke særlig» eller «ikke i det hele tatt» sikre på at de kunne kjøpt en ny bolig hvis de ønsket det.

Annonse

For 54 prosent av voksne i USA er matvareprisene nå en «stor kilde» til stress i livet.

Unique Hopkins (36) fra Youngstown i Ohio sier at hun nå har to jobber etter at datteren i tenårene fikk barn. Hun føler likevel at hun bare så vidt har hodet over vannet.

Hun stemte på Trump i 2016, men gikk over til demokratene etter at hun opplevde at egoet hans hindret ham i å samle landet og løse problemer.