Ambulansearbeider død etter overfall i Sverige – mann pågrepet for drap

Politiet etterforsker omstendighetene etter at en ambulansearbeider døde av skadene etter et overfall i Nordanstig i Sverige lørdag. Foto: Mats Andersson / TT / NTB

En 25 år gammel mann er mistenkt for drap og ble pågrepet i en bolig i nærheten av åstedet.

– Boligen er sperret av for tekniske undersøkelser. Vi jobber med ulike etterforskningstiltak for å sikre spor, sier politiets pressetalsperson, Maria Hall.

Det ble brukt en skarp gjenstand under overfallet, som ble meldt klokken 11.30 lørdag, ifølge politiet.

En mann i 25-årsalderen ble pågrepet i en bolig i nærheten. Foto: Mats Andersson / TT/ NTB

Politiet rykket ut til stedet med store ressurser, og beboere i området ble bedt om å holde seg innendørs.

Overfallet skjedde i Nordanstig kommune, omtrent 35 mil nord for Stockholm.

Sveriges helseminister, Elisabet Lann, sier til det svenske nyhetsbyrået TT at hun og regjeringen følger sakens utvikling nøye.

– Jeg har fått med meg den tragiske nyheten om at en ambulansearbeider har mistet livet i tjeneste. Mine tanker går først og fremst til pårørende og kolleger, sier Lann.