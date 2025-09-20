Ambulansearbeider død etter overfall i Sverige – mann pågrepet for drap
En ambulansearbeider døde av skadene etter et overfall i Nordanstig i Sverige lørdag.
En 25 år gammel mann er mistenkt for drap og ble pågrepet i en bolig i nærheten av åstedet.
– Boligen er sperret av for tekniske undersøkelser. Vi jobber med ulike etterforskningstiltak for å sikre spor, sier politiets pressetalsperson, Maria Hall.
Det ble brukt en skarp gjenstand under overfallet, som ble meldt klokken 11.30 lørdag, ifølge politiet.
Politiet rykket ut til stedet med store ressurser, og beboere i området ble bedt om å holde seg innendørs.
Overfallet skjedde i Nordanstig kommune, omtrent 35 mil nord for Stockholm.
Sveriges helseminister, Elisabet Lann, sier til det svenske nyhetsbyrået TT at hun og regjeringen følger sakens utvikling nøye.
– Jeg har fått med meg den tragiske nyheten om at en ambulansearbeider har mistet livet i tjeneste. Mine tanker går først og fremst til pårørende og kolleger, sier Lann.