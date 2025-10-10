Ambassade-bråket: Utdanningsforbundet Oslo mener skolebyråden har sviktet lærerne sine

– Selvsagt skal lærernes ytringsfrihet, metodefrihet og profesjonsrom vernes. Samtidig må vi ta hensyn til sikkerhet og nasjonale rammer i en ekstraordinær tid hvor Russland bruker aggressiv propaganda for å påvirke politiske, demokratiske og sivile deler av samfunnet. En «normalisering» av forholdet mellom Norge og Russland gjennom skolebesøk, er en del av dette, skriver utdanningsbyråd i Oslo, Julie Remen Midtgarden (H) i en epost til Dagsavisen.

Debatten går nå heftig i sosiale medier og ute i skolen etter at blant andre ytringsfrihetsekspert Anine Kierulf og fagdirektør ved Norges institusjon for menneskerettigheter, Vidar Strømme, onsdag gikk ut i Dagsavisen og ga Oslo-lærerne full støtte.

De mener et faglig elevbesøk på den russiske ambassaden i Oslo er helt innenfor, og må være lærernes egen beslutning basert på deres faglige skjønn - dagens politiske situasjon til tross.

