Amazon vil bytte ut over en halv million stillinger med roboter
Interne dokumenter viser at Amazon planlegger å automatisere 75 prosent av driften på sikt, ifølge New York Times.
Amazon er et av verdens største firmaer.
FOTO: Andrew Caballero-Reynolds / AFP / NTB
Verden
Storavisen hevder å ha sett en rekke interne dokumenter som skal vise at Amazon-ledere mener selskapet står overfor sitt neste store skifte i måten de organiserer arbeidsplassen på.
Hva innebærer skiftet? Å erstatte over en halv million stillinger med roboter, ifølge New York Times.