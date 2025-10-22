Amazon vil bytte ut over en halv million stillinger med roboter

Interne dokumenter viser at Amazon planlegger å automatisere 75 prosent av driften på sikt, ifølge New York Times.

Amazon er et av verdens største firmaer.

Jonas Bucher Journalist
Storavisen hevder å ha sett en rekke interne dokumenter som skal vise at Amazon-ledere mener selskapet står overfor sitt neste store skifte i måten de organiserer arbeidsplassen på.

Hva innebærer skiftet? Å erstatte over en halv million stillinger med roboter, ifølge New York Times.

