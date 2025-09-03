Nestleder i MDG, Ingrid Liland, brenner for karaoke og grønn politikk. Hver fredag siden mars har MDG holdt karaokekvelder i valgkamplokalene i Oslo sentrum. FOTO: Ylva Lie Bjerke

I et leid lokale på bakkeplan i Bernt Ankers gate, tyter nærmest partieffektene ut døra. MDG har kapret et drømmehovedkvarter under valgkampen, og fylt det fra topp til tå med plakater og valgkampmateriell.

Inn fra regnet, i dryppende våte regnjakker, kommer medlemmer som har vært ute og gått dør til dør for å jakte velgere. Av med regnbukser og gjennomvåte sko, og inn i varmen fra diskolampa. Det er tid for karaoke, for allsang på sperregrensa.

– Mest dedikerte frivillige