Både videre støtte til «E-leger» og støtte til konsultasjoner delegert til sykepleiere får kritikk av Allmennlegeforeningen. Lise Åserud

Fastlegeordningen er grunnmuren i vår felles helsetjeneste, sa helseminister Jan Christian Vestre (Ap) for en uke siden. Da jublet han over at over 70.000 flere nordmenn så langt i år har fått fastlege. I tillegg var det blitt 177 flere fastleger.

Og like før valget trakk regjeringen fram at de har styrket fastlegeordningen med over én milliard kroner, økt basistilskuddet til legene og styrket ALIS -ordningen (spesialisering av fastleger).

Men en innstramming i ALIS-ordningen har gjort Allmennlegeforeningen bekymret for at rekrutteringen av fastleger ville flate ut. Dagen før statsbudsjettet for 2026 ble lagt fram, var Legeforeningen klar på at de forventet at regjeringen ville satse videre på fastleger ved å videreføre ALIS-ordningen for å sikre stabilitet og rekruttering.

Men leder for Allmennlegeforeningen, Hans-Christian Myklestul, er kritisk til årets budsjett:

– En brå endring i finansieringen av ALIS i sommer skapte uforutsigbarhet for næringsdrivende leger, noe som har vært destabiliserende for fastlegeordningen. Det er ikke beskrevet noe om rekruttering til eller stabilisering av fastlegeordningen i statsbudsjettet som ble lagt fram i dag. Det er anslått at norske kommuner bruker 1,4 milliarder kroner på fastlegeordningen. En ordning som skulle være kostnadsnøytral for kommunene, sier han.

– Regjeringen satser ikke på fastlegeordningen med dette budsjettet.

Leder for Allmennlegeforeningen Hans-Christian Myklestul er kritisk til flere punkter i statsbudsjettet. Foto: Thomas B Eckhoff/Legeforeningen

Han trekker fram at selv om rekrutteringen de siste årene har vært god, står fortsatt 120.000 innbyggere uten fastlege.

– Fastlegemangelen fører til økt bruk av legevakt, flere innleggelser og mindre koordinerte helsetjenester for disse innbyggerne. Det taper alle på, men rammer hardest de eldste og sykeste av innbyggerne.

50 mill. til konsultasjoner

I budsjettet har regjeringen foreslått å øke bevilgningene til folketrygden med 50 millioner kroner for å finansiere konsultasjoner ved fastlegekontorene som fastlegen har delegert til sykepleiere. Altså skal fastlegene få refusjon også for disse konsultasjonene.

– I framtida må helsepersonell kunne ta hånd om flere pasienter og brukere enn i dag. En viktig del av omstillinga er å legge til rette for god oppgavedeling mellom fagfolka våre, sier Vestre i en pressemelding.

Regjeringen mener det er behov for en mer tverrfaglig allmennlegetjeneste og viderefører prosjektet med "E-leger". Jonas Fæste Laksekjøn

Han mener endringa vil legge til rette for at sykepleiere kan bidra mer i pasientbehandling ved fastlegekontor, og at det er første steg mot en fastlegetjeneste med oppgavedeling og tverrfaglig samarbeid. Ordningen skal prøves ut i inntil 20 kommuner.

Men Myklestul er ikke positiv:

– Vi er alvorlig bekymret for forslaget om takster for sykepleiere. Det vil trekke sykepleiere bort fra pleie- og omsorgstjenesten, hvor det i dag er en betydelig mangel på sykepleiere. Dette har vært forsøkt tidligere med primærhelseteam-piloten. Den viste ikke bedre overlevelse eller mindre sykelighet for de inkluderte pasientene.



65 mill. til nettleger:

– Et behov ingen har etterspurt

I fjor startet regjeringen opp pilotprosjektet med digitale allmennlegetjenester eller «E-legen». I budsjettet for 2025 var prislappen på 50 millioner. Ordninga går ut på at innbyggere kan få digital konsultasjon med en annen lege kommunen har avtale med, dersom fastlegen ikke har kapasitet eller timen ikke passer.

Flere leger har vært kritiske til prosjektet og har pekt på blant annet manglende kontinuitet og risiko for feilvurderinger, unødvendige undersøkelser, overdiagnostikk og overbehandling.

Men regjeringen vil fortsette å finansiere prosjektet også i 2026, og den foreslår å bruke 65 millioner kroner på det.

– Nettlegepiloten fyller et behov som ingen har etterspurt. Oslo Economics sin evaluering av fastlegeordningen har vist at den største økningen i aktivitet har vært hos innbyggere i alderen 25–65. Det har ikke vært noen økning til bruk av fastleger for gruppen 65+. Dette er et tilbud til de innbyggerne som er flinkest til å etterspørre allmennlegetjenester, ikke de med de største behovene, sier Myklestul i Allmennlegeforeningen.

Gratis legehjelp for 16- og 17-åringer

Regjeringen foreslår også å styrke allmennlegetjenesten ved å innføre fritak for egenandel for 16- og 17-åringer. Altså vil de gjøre det gratis for disse å gå til fastlegen og få hjelp på legevakta.

– Økonomi skal ikke være til hinder for at ungdom søker helsehjelp i en utsatt periode i livet. Uten egenandel blir terskelen for å søke hjelp lavere, og en kan få hjelp og behandling tidligere, før eventuelle plager blir større og verre enn de trenger å bli, sier helseministeren.

Dette mener også Myklestul at er et godt tiltak.

– Det er veldig bra at regjeringen foreslår å fjerne egenandelen for 16- og 17-åringene. Det vil gjøre det lettere for ungdommer med symptomer på fysisk og psykisk sykdom å oppsøke fastlege og legevakt. Dette forslaget har en klar sosial profil. Helse er sosialt skjevfordelt.