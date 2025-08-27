Alle landene i Sikkerhetsrådet – utenom USA – sier hungersnøden i Gaza er menneskeskapt

Palestinere i kø for å få mat i Gaza by i midten av august. Jehad Alshrafi / AP / NTB

I en felles uttalelse advarer landene om at bruk av sult som våpen i krig er i strid med folkeretten.

Landene krever umiddelbar våpenhvile på Gazastripen, løslatelse av alle gisler som holdes fanget av Hamas, og opphevelse av alle israelske restriksjoner på frakt av nødhjelp inn i det palestinske området.

I tillegg erklærer landene at de stoler på vurderingene til den FN-tilknyttede ekspertgruppen IPC. I forrige uke la IPC fram en rapport som slo fast at det nå er hungersnød i Gaza by.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu kalte rapporten «ren løgn», og onsdag krevde Israel at IPC må trekke rapporten tilbake.

Annonse

Av de 14 landene som stiller seg bak uttalelsen, er Storbritannia, Frankrike, Russland og Kina faste medlemmer av FNs sikkerhetsråd. Samtlige midlertidige medlemmer støtter også uttalelsen.