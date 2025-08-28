Frp-leder Sylvi Listhaug har ikke mye å smile for etter den nyeste TV 2-målingen, der partiet går tilbake med 1,8 prosentpoeng. Foto: Paul S. Amundsen / NTB

De fire borgerlige partiene, altså Høyre, Frp, KrF og Venstre går tilbake med til sammen 3,2 prosentpoeng, ifølge TV 2s måling.

Det er Frp som faller mest på målingen, med 1,8 prosentpoeng, og lander dermed på 19,2 prosent i oppslutning. Samtidig havner Venstre godt under sperregrensen med 3,2 prosent oppslutning, mens KrF havner over, med 4,6 prosent.

Arbeiderpartiet styrker seg med 2,3 prosentpoeng, og nærmer seg igjen 30-tallet med 29,3 prosent i oppslutning. Målingen viser også et solid rødgrønt flertall med 94 mandater, mot de borgerliges 75. Det er 85 mandater som må til for å danne flertall.

Rødt får 10 mandater i målingen. Dermed har rødgrønn side akkurat flertall med 85 mandater uten MDG, som får 9 mandater på målingen.

TV 2s stortingsbarometer er gjennomført av Verian. De har intervjuet et landsrepresentativt utvalg på 1579 personer i perioden 21. til 27. august. Usikkerhetsmarginen er mellom +/-1,4 og +/-2,8 prosentpoeng.

Slik ser hele målingen ut, med endring fra forrige måling i parentes:

Rødt 5,9 (−0,9), SV 6,1 (+0,5), Ap 29,3 (+2,3), Sp 6,4 (0), MDG 5,6 (+0,9), Venstre 3,2 (-0,5), KrF 4,6 (-0,8), Høyre 15,7 (-0,1), Frp 19,2 (−1,8), Andre 4,1 (+0,3).