Alle båtene i Gaza-konvoi stanset av israelske soldater

Ifølge Al Jazeera dreier det seg om Marinette, som seiler under polsk flagg og skal ha et mannskap på seks. Gruppen som har arrangert aksjonen, bekreftet kort tid etter at den siste båten var stanset, og at ingen av de over 40 båtene har lyktes med å levere nødhjelp til Gazastripen.

Direktesendt video viste fredag morgen at israelske soldater tvinger seg om bord på båten utenfor kysten av det krigsherjede området.

Den er en del av Global Sumud Flotilla (GSF) – Gaza-konvoien som har bestått av i alt 44 båter.

De andre båtene ble bordet av israelske soldater onsdag og torsdag.

Over 400 pågrepet

Ifølge en israelsk tjenesteperson ble over 400 aktivister fra i alt 41 båter brakt til Israel og pågrepet. Ifølge andre meldinger er over 450 aktivister pågrepet, hvorav seks nordmenn, ifølge GSF.

– Vi har mottatt informasjon om at seks norske borgere skal være anholdt av israelske myndigheter og er blitt transportert til havn og deretter blir internert i Israel. Vi arbeider for å få dette bekreftet, sier kommunikasjonsrådgiver Mariken Bruusgaard i Utenriksdepartementet til NTB.

En rekke parlamentarikere fra mange land, blant annet Italia og Spania, har også deltatt i aksjonen, som hadde som mål å bryte den israelske blokaden.

En rekke land, blant annet Norge, mener at Israels blokkering av nødhjelp til Gazastripen er i strid med folkeretten. Israel slipper inn noe nødhjelp, men kun en brøkdel av hva den palestinske befolkningen trenger, ifølge FN.

Båt til kai på Kypros

En av båtene fra Gaza-konvoien lå fredag til havn i Kypros. Båten, som har i alt 21 personer om bord, ba om å få legge til kai for å fylle drivstoff og av humanitære årsaker, skriver en talsmann for den kypriotiske regjeringen på X fredag.

Den israelske bordingen ble etterfulgt av propalestinske demonstrasjoner i en rekke land torsdag kveld. Blant annet marsjerte 15.000 mennesker i Barcelona i protest mot den israelske nødhjelpsblokaden.

Det er også holdt propalestinske protester i blant annet Paris, Berlin, London, Haag, Tunis, Brasilia og Buenos Aires, melder AFP.

Minst 52 drept torsdag

Samme dag meldte det palestinske sivilforsvaret på Gazastripen at minst 52 mennesker var drept i israelske angrep, deriblant en ansatt i Leger Uten Grenser.

Båtene begynte ferden mot Gaza i Barcelona i slutten av august. Underveis har GSF meldt om droner i luften over båtene, og det er også rapportert om eksplosjoner på og ved båtene.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu hyller bordingen og roser soldatene for å ha utført oppdraget på en effektiv og profesjonell måte.

Fordrevne palestinere går langs kysten av Gazastripen, dit Gaza-konvoien håpet å ankomme med nødhjelp. Abdel Kareem Hana / AP / NTB