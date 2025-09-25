Aktor ber om forvaring: – Manhaus var ikke og er ikke alvorlig syk

Torsdag er siste dag i den gjenopptatte rettssaken mot Phillp Manshaus. Dommerne skal nå vurdere om han var tilregnelig eller ikke i 2019, for over seks år siden. Rettstegning: Ane Hem / NTB

De siste ukene har Manshaus-saken blitt belyst på nytt i retten etter at saken ble gjenopptatt i fjor. På bordet ligger spørsmålet om hvorvidt han var tilregnelig eller ikke tilbake i 2019.

– Det er all grunn til å tro på ham når han i dag sier han angrer, føler på skyld og skam og at han er lei seg både på egne vegne og for det enorme traumet han har påført familien sin, sa aktor.

Hun sa det har vært trist å høre Manshaus fortelle om ensomhet og manglende tilhørighet gjennom barndom, ungdom og som ung voksen.

– Etter endt bevisførsel i retten fortsatt påtalemyndighetens syn at han var tilregnelig og ikke psykotisk i august 2019 da han begikk disse handlingene. Vi mener han skal dømmes til fortsatt straff, forvaring, og ikke overføres til tvungen psykisk helsevern.

En utilregnelighetsdom vil være helt feil, mener hun.

– Han var ikke alvorlig syk, han er ikke alvorlig syk og det er ingen sykdom å behandle.

Hun viste til at ideologien som Manshaus forfektet i etterkant av handlingene – og som han i dag tar full avstand fra – ikke er skapt inne i ham selv.

– Det er helt ordinære høyreekstreme vrangforestillinger som kom som en følge av en radikaliseringsprosess etter å ha brukt mye tid på forum, sier Antonsen.

– De ideene han hadde, de ble delt og deles fremdeles dessverre fortsatt av mange.