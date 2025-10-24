Fire menn står tiltalt etter at en mann i 30-årene ble skutt flere ganger utenfor Mossehallen i Moss november 2023. Påtalemyndigheten ber om 12 års fengsel for tre av de fire tiltalte. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Fire menn med tilhørighet til Sverige står tiltalt for drapsforsøk og medvirkning til drapsforsøk etter at en mann i 30-årene ble skutt minst seks ganger utenfor Mossehallen i Moss i november 2023.

Alle de fire tiltalte nektet straffskyld da saken startet i retten i forrige uke.

Torsdag la aktor ned påstand om 12 års fengsel for tre av dem, blant annet en 26-åring som politiet mener avfyrte skuddene, skriver NRK.

De to andre er en 22 år gammel mann som politiet mener var sjåfør, samt en 49-åring som skal ha lokket fornærmede til Mossehallen.

For den siste tiltalte, en 33 år gammel mann, ber aktor om 11 års fengsel. Politiet mener han bidro med å skaffe transport til og fra Norge.

Det var 28. november 2023 at den fornærmede svenske mannen møtte opp på parkeringsplassen ved Mossehallen, lurt av en bekjent, nå en av de tiltalte, til å tro at de skulle møtes angående kjøp av en klokke. Han overlevde så vidt, men måtte tilbringe åtte måneder på sykehus med alvorlige skader.

– Jeg gikk ut av bilen og gikk tre skritt, så kjente jeg at jeg ble truffet av ett skudd og deretter flere. Jeg kan ikke huske hvor mange skudd det var. Det var enorme smerter, sa den fornærmede da han forklarte seg i retten, ifølge Moss Avis.

Påtalemyndigheten mener drapsforsøket ble bestilt av den svenske gjenglederen Ismail Abdo, kjent som «Jordgubben». Ifølge tiltalen knyttes drapsforsøket til et voldelig oppgjør mellom Abdo og Rawa Majid, kjent som «Den kurdiske reven».

Abdo skal ha bestilt drap på den nå 37 år gamle mannen ha bistått i å hjelpe Majid med å flykte til Iran.