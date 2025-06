Aktivister i Gaza-båt tatt i forvaring og båten omdirigert – blir sendt hjem

Greta Thunberg på båten Madleen da den satte kurs mot Gaza for en uke siden. Salvatore Cavalli / AP / NTB

Aktivistgruppen Freedom Flotilla sier i en uttalelse at de som var om bord, var «kidnappet av israelske styrker», som bordet Madleen i internasjonalt farvann.

– Skipet ble ulovlig bordet, den ubevæpnede sivile besetningen ble bortført, og den livreddende lasten – inkludert morsmelkerstatning, mat og medisinsk utstyr – ble konfiskert, sier aktivistene.

Før bordingen hadde droner omringet båten og sprayet den med «et hvitt irriterende stoff». Aktivistene sa også at skipets kommunikasjon ble kuttet, og at det ble avspilt støysignaler over fartøyets radio.

Båten seilte tidlig natt til mandag langs nordkysten av Egypt og nærmet seg dermed Gaza. Tidligere på natten opplyste det israelske utenriksdepartementet at landets marine hadde gitt Madleen ordre om å endre kurs.

Annonse

– Kjendisenes selfie-yacht har trygg kurs mot Israel. Passasjerene ventes å dra hjem til hjemlandene sine, står det i en uttalelse fra departementet i Jerusalem natt til mandag.

– De fikk smørbrød og vann. Showet er over, skrev departementet i en ny uttalelse senere natt til mandag og viste videoopptak fra utdelingen.

Israelske myndigheter sier nødhjelpsforsyningene som var om bord på Madleen, vil bli sendt til Gaza via etablerte kanaler.

Thunberg er med

Annonse

Tyrkia fordømmer stansingen av Madleen og kaller den «et avskyelig angrep» i internasjonalt farvann. Iran kaller Israels aksjon «en form for sjørøveri».

Israels forsvarsminister Israel Katz varslet søndag kveld at han hadde gitt militæret ordre om å «handle slik at Madleen ikke når Gaza»

– Vi er ikke redd for dem. Budskapet de sender til oss – at vi ikke kan komme nærmere – får oss ikke til å tre tilbake, sa den tyske menneskerettsaktivisten Yasemin Acar om bord på båten.

Den svenske aktivisten Greta Thunberg er også blant de tolv om bord på båten, som har som mål å nå Gaza med nødhjelpsleveranser.

Annonse

– Til den antisemittiske Greta og hennes venner sier jeg tydelig: Snu tilbake, for dere når ikke fram til Gaza, sa forsvarsministeren videre.

Thunberg har blankt avvist anklagene om antisemittisme og kommenterte trusselen slik i et innlegg på Instagram søndag:

– Det er veldig viktig å huske på at dette oppdraget verken handler om oss eller båten. Dette handler om folkemord, blokade og systematisk undertrykkelse av palestinerne.

Katz sier at Israel ikke kommer til å la noen bryte sjøblokaden av det palestinske området, som ifølge ham er på plass for å hindre Hamas i å importere våpen.

Annonse

Skadet på veien

Det er koalisjonen Freedom Flotilla som arrangerer reisen med til sammen elleve aktivister og en journalist om bord. Den fransk-palestinske EU-parlamentarikeren Rima Hassan, som selv er om bord, understreket søndag at de tolv ikke er bevæpnet, og at det kun er snakk om humanitær hjelp.

Hun og de andre aktivistene satte kurs mot Gaza for en uke siden.

Freedom Flotilla hadde samme mål i mai, men båten ble da skadet på veien. Aktivistene mistenker at skaden skyldtes et israelsk droneangrep.

Annonse

Blant seilasens støttespillere er «Game of Thrones»-skuespiller Liam Cunningham. Det er tidligere rapportert at han skulle være med på seilasen, men det var aldri planen ettersom båten er såpass liten, opplyser han selv til irske medier.

– Den er lastet med ting Tel Aviv-regimet ikke vil tillate inn i Gaza. Så den har krykker, antibiotika, babymat og til og med en 3D-printet protese til en babyarm, sier han til RTE.

Aktivister drept i 2010

Amnesty International beskriver Gaza Freedom Flotilla som et viktig solidaritetsinitiativ.

Annonse

– Det vil bevare søkelyset på Israels ulovlige og kvelende blokade av den okkuperte Gazastripen under dets pågående folkemord. Gaza Freedom Flotilla må få lov til å gjennomføre dette fredelige oppdraget trygt og uten trusler eller angrep, sier Amnesty i en uttalelse.

I 2010 bordet israelske spesialstyrker det tyrkiske skipet Mavi Marmara, som sammen med seks andre båter med aktivister var på vei til Gazastripen med humanitær hjelp for å bryte den israelske blokaden. Ti tyrkiske aktivister ble drept under bordingen, som fant sted i internasjonalt farvann.

Advarer om sult

FN har anklaget Israel for utsulting og advart om at hele befolkningen i Gaza står på randen av hungersnød. Israel har i tre måneder blokkert nesten all nødhjelp fra internasjonale hjelpeorganisasjoner. I stedet har Israel gitt en omstridt stiftelse kalt Gaza Humanitarian Foundation (GHF) i oppdrag å levere matkasser til palestinere ved egne sentraler.

Annonse

GHF består av en gruppe amerikanske leiesoldater samt tidligere CIA-ansatte, militære og hjelpearbeidere.

Søndag ble minst tolv mennesker ifølge palestinske helsemyndigheter og øyevitner drept på vei til et matutdelingssenter drevet av GHF. Det er den siste i rekken av lignende hendelser knyttet til matutdelingen i Gaza.

Siden utdelingen startet, har over 80 palestinere blitt skutt og drept i nærheten av GHFs sentraler. Israel anklages for å stå bak drapene.

Israelske myndigheter har avvist anklager om folkemord og utsulting og hevder de følger krigens regler.

Annonse

Israel etterforskes for folkemord på palestinerne i FNs øverste domstol ICJ, mens landets statsminister er ettersøkt av Den internasjonale straffedomstolen ICC, mistenkt for krigsforbrytelser i Gaza.

Den svenske klima- og menneskerettsaktivisten Greta Thunberg i Catania 1. juni rett før hun og elleve andre satte seil med kurs for Gaza. Salvatore Cavalli / AP / NTB