Akers Sogneselskap: Rustet bøndene til selvberging

Napoleonskrigene på begynnelsen av 1800-tallet førte Norge inn i en veldig usikker situasjon. Selvberging ble veldig viktig. I denne ånden tok godseier John Collett og en håndfull ledende menn initiativ til å stifte Akers Sogneselskap i 1807.

Store Ullevål gård, John Colletts herregård sett fra hagen, 1939.
Store Ullevål gård, John Colletts herregård sett fra hagen, 1939.

Byhistorie

"Selskabet til Aggers Sogns Vel" hadde som formål å "Efter Evne at medvirke til Aggers Sogns Vel saavel i sædelig som økonomisk Henseende". Han fikk med seg godseiere, embetsmenn og prester, alle med usvikelig fremtidstro og tro på økt produktivitet gjennom rasjonell drift. 

Akerbøndene skulle opplyses om moderne jordbruksmetoder, lære lesing og regning og rustes moralsk. Deres hustruer skulle foredle sine kunnskaper og ferdigheter innen husflid.

 

