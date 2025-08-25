Akers Sogneselskap: Rustet bøndene til selvberging

"Selskabet til Aggers Sogns Vel" hadde som formål å "Efter Evne at medvirke til Aggers Sogns Vel saavel i sædelig som økonomisk Henseende". Han fikk med seg godseiere, embetsmenn og prester, alle med usvikelig fremtidstro og tro på økt produktivitet gjennom rasjonell drift.

Akerbøndene skulle opplyses om moderne jordbruksmetoder, lære lesing og regning og rustes moralsk. Deres hustruer skulle foredle sine kunnskaper og ferdigheter innen husflid.