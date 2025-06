Akan: Ikke uvanlig å droppe jobbens sommerfest på grunn av drikkepress

Akan forteller at en del bedrifter har greid å snu dette med mye drikking på jobbfester. For noen har løsningen vært at man ikke lenger har festen i kantina, men et annet sted. Fredrik Sederholm / Pressens Bild / NTB

De synes for eksempel det er krevende å måtte forklare hvorfor de ikke vil drikke.

– Når vi ser at mange dropper festen eller gruer seg for å gå, da må vi gjøre noe med drikkekulturen eller festkulturen, sier fag- og kommunikasjonsleder Camilla Lynne Bakkeng i Akan.

Hun viser til at målet med en jobbfest og sosiale situasjoner med jobb blant annet skal være å bygge samhold og relasjoner, og der vi blir bedre kjent. Er det bedre miljø og vi kjenner hverandre godt og er trygge, så blir vi mer produktive på jobben.

Sesong for fest

Sesongen for sommerfest går i full gang nå. Kompetansesenteret Akan, som jobber blant annet med forebygging av rus i arbeidslivet, oppfordrer bedriftene til å spørre om hvordan vi vil ha det når vi drikker sammen. De anbefaler at man blir enige om noen kjøreregler, får avklart hvordan man løser det, om det blir ubehagelig.

– Det dreier seg ikke om å ta fra folk muligheten til å drikke, men å gjøre det enklere å velge alkoholfritt og såkalte mocktails, som er litt mer spennende enn en brus, sier Bakkeng i Akan.

I undersøkelsen de har gjort, svarer 15 prosent at de har ganske lite lyst til å gå på jobbfester på grunn av drikkepress. 10 prosent svarer også at de det siste året har droppet jobbfest på grunn av drikkingen der.

Neste generasjon

Akan forteller at en del bedrifter har greid å snu problemet med mye drikking på jobbfester. For noen har løsningen vært at man ikke har festen i kantina i enkle former og med papptallerken, men et annet sted. Festen ble flyttet til en ordentlig restaurant med hvite duker og levende lys. For noen ble kulturen endret når de ikke lenger var helt på lavbudsjett.

Samtidig som det tradisjonelt hos noen bedrifter er en festkultur med alkohol, ser man også at det skjer endringer som kommer med yngre generasjoner.

– Det blir spennende å se hvordan dette slår ut på sikt for jobbfestene. Vi har sett det allerede i studentmiljøer. På de større studiesteder er det etterspurt arrangementer som er alkoholfokusfrie. Det handler om å ha arrangementer der halvliteren ikke er det første man får i hånden, sier Bakkeng.

Mange hendelser

Ikke overraskende svarer 14 prosent av de spurte at de er mindre effektive på jobb dagen derpå. Med tanke på at vi har omkring 2,9 millioner sysselsatte i Norge, betyr det at vi har et stort antall ansatte med redusert arbeidsprestasjon dagen etter en fest.

Akan forteller at de mottar omkring 800 henvendelser i året, og mange spørsmål er også om hendelser fra fester med jobben. Derfor oppfordrer de bedriftene om å snakke sammen i forkant av festen for å avstemme forventningene og inkludere.

Mange kolleger dropper jobbens sommerfest. De synes for eksempel det er krevende å måtte forklare hvorfor de ikke vil drikke alkohol. Gorm Kallestad / NTB