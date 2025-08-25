Åge Aleksandersen rørt til tårer om Gaza

Stappfullt på politisk pub i Trondheim da utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) (t.h.) og Åge Aleksandersen møttes til prat om en mer urolig verden. Ordstyrer er Dagsavisens kommentator Jo Moen Bredeveien. Foto: Linnea Skare Oskarsen

Det var en tydelig rørt Åge Aleksandersen som møtte til Dagsavisens arrangement Politisk pub med utenriksminister Espen Barth Eide.

Han ble blank i øynene da han snakket om Gaza: