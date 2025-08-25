Åge Aleksandersen rørt til tårer om Gaza

Kø utenfor da Åge og Eide møttes til Dagsavisens Politisk pub i Trondheim

Stappfullt på politisk pub i Trondheim da utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) (t.h.) og Åge Aleksandersen møttes til prat om en mer urolig verden. Ordstyrer er Dagsavisens kommentator Jo Moen Bredeveien.

Innenriks

Politisk journalist
Publisert Sist oppdatert

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Det var en tydelig rørt Åge Aleksandersen som møtte til Dagsavisens arrangement Politisk pub med utenriksminister Espen Barth Eide. 

Han ble blank i øynene da han snakket om Gaza: 

Hei
Du må ha et aktivt abonnement for å lese videre

5 uker - 5 kroner

KJØP

politisk pub espen barth eide verden åge aleksandersen nyheter gaza trondheim
Powered by Labrador CMS