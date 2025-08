Aftenposten: Oljefondet medeier i selskap som vedlikeholder israelske fly

Oljefond-sjef Nicolai Tangen under presentasjonen av resultatene for første kvartal i år. Ledelsen i oljefondet ønsker ikke å svare på spørsmål om eierskapet i et israelsk selskap, ifølge kommunikasjonssjefen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Aftenposten skriver at oljefondet – som formelt heter Statens pensjonsfond – kjøpte seg inn i selskapet Bet Shemesh Engines Holdings i 2023.

Ved utgangen av det året eide oljefondet 1,28 prosent av aksjene, ifølge fondets egen oversikt , mens eierskapet var steget til 2,09 prosent ett år senere.

Vil ikke svare

I løpet av den tiden hadde verdien av aksjebeholdningen gått fra 36,7 til 172,4 millioner kroner.

Ifølge Aftenposten opplyser Bet Shemesh Engines Holdings selv i sine rapporter at det har hatt vekst blant annet på grunn av økt aktivitet i forbindelse med Gaza-krigen.

Til avisa opplyser kommunikasjonssjef Line Aaltvedt at oljefondets ledelse ikke ønsker å svare på spørsmål om investeringene i selskapet.

Hun vil heller ikke svare på hvorvidt oljefondet fortsatt har aksjer i selskapet.

MDG: Burde hatt full kontroll

MDGs Une Bastholm reagerer kraftig på saken og tyr til ord som «kvalmende, fullstendig uakseptabelt og utilgivelig».

– Oljefondet burde hatt full kontroll på investeringer i israelsk krigsindustri etter all debatten som har vært om dette mellom Stortinget og regjeringen. Jeg kan ikke se at sjefen for oljefondet kan bli sittende hvis denne avsløringen stemmer. Finansministeren må også forklare hvordan i huleste dette kunne skje, skriver hun i en kommentar til NTB.

Støre urolig

I debatten med Frp-leder Sylvi Listhaug i Politisk kvarter i NRK tirsdag morgen sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) at han hadde bedt finansminister Jens Stoltenberg om å kontakte Norges Bank om saken.

– Jeg blir veldig urolig når jeg ser det. Jeg har bedt finansministeren ta kontakt med Norges Bank for å finne ut hva situasjonen er og hvordan selskapet blir behandlet, sa han.

Støre påpekte at det finnes et etikkråd og klare bestemmelser om at Norge ikke skal investere selskaper som bryter folkeretten.

– Dette må vi få en klargjøring av, understreket statsministeren.