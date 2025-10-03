En leir for fordrevne i forkant, mens det stiger opp røyk fra israelske angrep i Gaza by i bakkant. Hamas ønsker mer tid til å vurdere Trump-administrasjonens fredsplan for Gaza, opplyser kilder i bevegelsen til AFP. Abdel Kareem Hana / AP / NTB

Fredsplanen innebærer blant annet at de israelske gislene løslates, at Hamas skal legge ned våpnene og ikke ha noen rolle i styringen av Gaza, og at Israel gradvis skal trekke seg ut.

Deretter skal en gruppe palestinske og internasjonale eksperter overta styringen av Gaza, og disse skal igjen holdes under oppsyn av et fredsråd ledet av Trump.

Rådet er tenkt å bestå av flere internasjonale ledere, blant dem Storbritannias tidligere statsminister Tony Blair.

Flere bekymringspunkter

– Hamas er fortsatt i konsultasjoner rundt Trumps plan, sier den anonyme tjenestepersonen til AFP.

Videre heter det at meklerne er informert om Hamas' nåværende standpunkt, og at det trengs «noe tid» for de videre interne samtalene.

Planen inneholder «bekymringspunkter, og vi vil kunngjøre vårt standpunkt til den snart», sier Mohammad Nazzal i Hamas' politbyrå i en uttalelse fredag.

– Vi er i kontakt med meklere og med arabiske og muslimske partnere, og vi er alvorlige når det gjelder å finne enighet, sier han.

Skal ønske endringer

AFP fikk tidligere i uka opplyst av en kilde tett på Hamas-ledelsen at bevegelsen ønsker å «endre noen av vilkårene, blant annet det om avvæpning og utvisningen av Hamas og fraksjonsledere».

De ønsker også «internasjonale garantier for en full israelsk uttrekning fra Gazastripen» og garantier om at det ikke vil gjennomføres noe attentat utenfor eller inne i Gaza, sa kilden.

En annen kilde sier til AFP at det er intern splittelse om planen. Trump sa tirsdag at bevegelsen fikk «tre eller fire dager» på seg til å vurdere forslaget.