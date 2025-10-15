Advarte mot gratis ferje-kutt og studiegjeldssletting i valgkampvideo – nå har Ap gjort det selv

I valgkampen advarte Ap-nestleder og helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre (Ap) mot kutt regjeringen nå selv har foreslått. FOTO: Lise Åserud / NTB

– Det er dyrt med skattekutt! Hvor mye mister du om høyresiden vinner valget?, heter videoen som Arbeiderpartiet la ut på Facebook 2. september – altså uken før stortingsvalget.

Der advarte Ap-nestleder Jan Christian Vestre mot at folk kunne tape store summer på en borgerlig valgseier.

Advarte mot ferjekutt

To av eksemplene han trakk fram, har regjeringen nå gjort for egen regning i forslaget til statsbudsjett som kom onsdag.

Annonse

Der foreslår regjeringen å kutte ut ordningen med gratis ferje på samband med mindre enn 100.000 passasjerer årlig og til øyer og andre samfunn uten vei til fastlandet.

Vestre advarte om at kutt i gratis ferje kunne koste folk tusenvis i året dersom Høyre og Frp skulle vinne valget.

– Vi har jo satt ned ferjeprisene, og for en del personer så betyr det at de mister tilbudet om gratis ferje. Det gir dem en ekstrakostnad på 38.000 kroner i året, advarte Vestre.

Nå har altså Arbeiderpartiet foreslått å kutte denne ordningen selv.

Annonse

Dropper gjeldsletting i flere kommuner

I onsdagens statsbudsjett ble det også klart at mange kommuner er tatt ut av ordningen for sletting av studielån.

Opprinnelig skulle 189 nye kommuner i distriktene inn i ordningen, men nå er dette kuttet til 88 kommuner.

I videoen advarte Vestre mot konsekvensene et slikt kutt ville få for folk.

Annonse

– Så er du kanskje student eller har studert, og du bor i distriktene. Det fradraget du i dag får for studiegjelda di på 25.000 kroner, risikerer du altså å miste med Høyre og Fremskrittspartiet, sa han.

Vanligvis er de fleste grepene i statsbudsjettet klart lenge før selve budsjettet legges fram, og regjeringen la selv fram flere lekkasjer fra statsbudsjettet før valget.

NTB har bedt om kommentar til saken fra Vestre, men foreløpig ikke fått svar.