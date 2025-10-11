Advarer om forsinkelser i Oslo i dag: – Beregn god tid

– Vi oppfordrer alle som reiser med kollektivtransport i dag til å beregne ekstra god tid. Det skjer mye i Oslo i dag, og det kan påvirke trafikk og reisetid for alle, ikke bare de som skal på landskamp, sier Ruters pressevakt Karoline Berg til Dagbladet.

I tillegg til streik i kollektivtrafikken fra 17.00 til 17.15, har Palestinakomiteen også varslet en protestmarsj fra Karl Johans gate til Ullevaal stadion som også kan påvirke trafikken.

Det er også innført tiltak under åpningen av Stortinget.

– Fra klokka 11.30 til 14.30 vil Stortingsgata være stengt, under åpningen av Stortinget. Det vil medføre omkjøring for buss og trikk. Vi oppdaterer om dette i Ruter-appen, sier Berg.

Flere stengte veier

Hvis du vurderer å ta bilen for å unngå fullstappet T-bane og streik, bør du tenke deg om igjen.

Politiet opplyser til Aftenposten at det blir en del stengte veier rundt Ullevaal stadion fra klokken 15.00 til klokken 21.00, og de oppfordrer folk til å reise til kampen med kollektivtransport.

Følgende veier stenges for all biltrafikk:

Sognsveien fra avkjøring Ring 3 til rundkjøringen John Collets plass.

Avkjøring Ring 3 opp til Berg rundkjøring.

Kaj Munks vei fra rundkjøringen Tåsen til Berg rundkjøring.

Det vil heller ikke være mulig å kjøre eller gå langs veien parallelt med T-banen på sør-østsiden av stadion.

Luftrestriksjoner

Det er også innført en rekke andre sikkerhetstiltak, blant annet et større luftrestriksjonsområde enn det er til daglig i Oslo politidistrikt.

Politiet har også varslet at de vil ha stor synlig tilstedeværelse, både i forbindelse med åpning av Stortinget og senere på landskampen klokken 18.

NFF har oppfordret folk som skal på landskamp til å dra tidlig.

– Vi ønsker alle hjertelig velkommen til kamp, men oppfordrer til ro, respekt og tidlig oppmøte, heter det i en e-post til billettinnehaverne fra NFF.