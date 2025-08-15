Advarer: NAV-kutt rammer de mest sårbare
Arbeidsminister Tonje Brenna (Ap) møter Nav-sjef Hans Christian Holte i formiddag. Nå advarer Kirkens Bymisjon om konsekvenser av kutt i arbeidsmarkedstiltak.
Innenriks
– Det er mulig dette gir balanse i regnskapet til Nav, men det koster oss mye som samfunn, sier Nora Blaasvær, regionleder i Kirkens Bymisjon til NTB.
Uttalelsen kommer samme dag som arbeidsminister Tonje Brenna (Ap) møter Nav-direktør Hans Christian Holte for å diskutere den nylig avdekkede krisen i Nav, hvor flere kontorer har stanset arbeidstiltak grunnet pengemangel.
Dypt bekymret
Blaasvær uttrykker dyp bekymring for konsekvensene:
- Bare på et av stedene våre i Oslo er 60 mennesker klare til å starte arbeidsforberedende trening. Nå må de vente på ubestemt tid. Det er ekstra ille, når vi vet at 50 prosent av dem som har vært der før har gått over i utdanning eller arbeid.
Hun understreker at ventetiden kan ha alvorlige følger:
- Det har konsekvenser både fysisk, psykisk og sosialt for de som nå mister en sjanse de virkelig trenger.
– Svært uheldig
Krisen i Nav ble kjent tidligere denne uken, da det kom fram at flere regionale Nav-kontor har satt stopp for nye arbeidstiltak grunnet budsjettoverskridelser.
Arbeidsminister Brenna har kalt situasjonen «svært uheldig» og forventer raske svar fra Nav-direktøren på dagens møte.
– Jeg kaller inn Nav-direktøren for å komme til bunns i hva som har skjedd i Navs budsjettstyring og kommunikasjonen både internt og utad om dette, skrev Brenna i en epost til NTB torsdag.
Nav-direktør Holte har tidligere understreket at pågående tiltak ikke vil stoppes, men at nye tiltaksplasser ikke kan opprettes før budsjettet er i balanse i det enkelte fylke.